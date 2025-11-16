広島東洋カープは11月12日、公式Instagramを更新。恒例となった、「湯布院リハビリキャンプ」のオフショットを公開した。

投稿された写真は、温泉につかる島内颯太郎（29）らの様子をおさめたもの。リラックスした雰囲気でチャーミングな笑顔を浮かべる島内だが、なぜか、アフロのかつらと黒の中折れハットを着用したままで、まるで松田優作が出演したドラマ『探偵物語』を再現したような恰好だ。

ほかにも、秋山翔吾（37）や、森下暢仁（28）といった今季1軍で活躍した8選手の集合ショットや、食事を楽しむ様子をおさめた写真も投稿されている。

球団は、「湯布院キャンプはカープが初優勝した昭和50年に始まりました」と、歴史あるキャンプについての説明を添えた。

この投稿には、Instagramユーザーから、記事執筆時点で1.9万の「いいね！」が集まっている。また、一部のネットユーザーからは 「松田優作さんがおって笑いましたw」「なぞの探偵物語 ウケました笑」「中堅～ベテラン勢にはしっかり整えて 来季に備えていただきたいですねー」といったコメントが寄せられている。