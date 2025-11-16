大型犬と小学生2人が一緒に育ったら、いつの間にかお互いがかけがえのない大切な存在になっていて…？本当の兄弟のような2人と1匹の尊い日常が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万1000回再生を突破しています。

【動画：２人の小学生が『大型犬と一緒に育った』結果→本当の兄弟のようで…心温まる『愛おしい光景』】

大型犬と小学生2人が一緒に育ったら…

Instagramアカウント「alto.room」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「アルト」くんと、小学生のお姉ちゃんとお兄ちゃんの日常です。一緒に育つうちに、本当の兄弟のような関係になったという2人と1匹。今では気づいたらくっついているほど仲良しなのだそう。

おやつを食べる時も一緒で、アルトくんが食べられるものはいつも分け合って食べているとのこと。またお兄ちゃんとアルトくんが引っ張りっこをして遊ぶ時は、お互いに「負けないぞ！」という気持ちで全力を出しているそう。本気でぶつかれる遊び相手がいるのは、アルトくんにとって幸せなことですね。

愛にあふれた日常

アルトくんは2人にとって、心の支えでもあるようです。お姉ちゃんが落ち込んだ時にぎゅっと抱きつくと、アルトくんは「何かあったの？」と心配そうなお顔に。そして「クヨクヨすんな」とばかりに、お姉ちゃんの手に前足を乗せて慰めてくれたそう。愛と優しさを感じる行動に、心がほっこりしますね。

そんなアルトくんが1日の中で嫌いな瞬間は、大好きな2人が学校に行ってしまう時。「行ってきます」の挨拶をすると、アルトくんはまるで永遠の別れのように悲しげなお顔に…。そして2人がお家を出た後も、「なんでオレを置いて行くんだよ～っ」というように切ない声で鳴き続けるのだとか。

逆にアルトくんが幸せを感じる瞬間は、もちろん2人がお家に帰ってきた時。いつもアルトくんは数年ぶりに感動の再会を果たしたかのように、愛情たっぷりの熱烈歓迎をしてくれるそうです。

お互いが兄弟のように大切な存在

一緒に過ごすうちに絆が深まって、いつの間にかお互いがかけがえのない大切な存在になっていた2人と1匹。その愛にあふれた日常は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。これからもアルトくんたちがお互いの存在に元気や笑顔をもらいながら、幸せいっぱいの毎日を過ごせますように。

この投稿には「可愛すぎ」「いい兄弟ですね」「気持ちが和みます」「ワンちゃんは子供にいろんなことを教えてくれる、大切な家族の一員ですね」といったコメントが寄せられています。

アルトくんの可愛い姿や、ご家族との尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「alto.room」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「alto.room」さま

