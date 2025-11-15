ゲーマー彼氏へのプレゼント問題。Steam Deck vs グラボ、答えは？
掲示板型コミュニティサイトの「Reddit」のr/buildapc（自作PC板）に、ある女性が投稿した相談が目に留まりました。
「ゲーマー彼氏へのクリスマスプレゼント、Steam Deckとグラフィックカード…どっちがいいと思いますか？」
まず「候補、それなんだ!?」と驚きつつ読んでみると、真剣にプレゼントを選んでる彼女の姿勢と、それに応えようとするみんなの優しさに、思わずほっこりしちゃいました。
投稿者のお悩み：サプライズしたいけど、どっちがいい？
投稿者の彼女によると、彼氏はバーテンダーとして週3日、1日8〜10時間働いてるゲーマー。自由な時間はほぼすべてPCでオンラインシューティングゲームに費やしてるそうです。現在のPCにはRTX 4060が入っています。
クリスマスと付き合って1年の記念日が近いってことで、プレゼント候補はSteam Deck（512GBモデル）かRTX 5060 Ti（16GBモデル）。彼氏の仕事はお客が少なくてヒマらしく、「TikTok見ちゃってるくらいならSteam Deckを持ってけば喜ぶかな？」と思ったみたい。
「本人に聞いたらサプライズにならないから聞けない」とも。プレゼントあるある〜。むずかしいですよね。
Steam Deck推し派は「空き時間の最高の相棒になるよ」
コミュニティでも圧倒的に多かったのが、Steam Deck推しの声。
あるユーザーは「RTX 5060 TiはRTX 4060のアップグレードとしてはあまり価値がありません」とバッサリ。さすがr/buildapcの民、頼もしい。
別のユーザーも同意して、「彼はすでに十分に優れたGPUを持ってる。Steam Deckは新しいGPUでは得られない柔軟性を追加するよ」とコメント。しかもこの人、RTX 4090搭載PCを持ってるのに、最近はSteam Deckの方が使用頻度が高いって言ってるんです。これ説得力ありますよね。
ゲーミングPCとSteamのゲームをたくさん持っているユーザーからは、「仕事中もドゥームスクロールに多くの時間を費やしてる人間として、誰かがSteam Deckを買ってくれたら本当に嬉しい（笑）」ってコメントも。
Steam Deckには「感情的な価値」がプラスされる
あとは特に印象的だったのが、こんなコメント。
Steam Deckは空き時間にすごく重宝すると思います。それに、プレゼントとしてより感情的な価値がある。「彼女がこのSteam Deckをプレゼントしてくれたんだ」って。PCの中にしまっておくカードよりも、Steam Deckを使う時の方が、彼はきっとあなたのことをもっと思い出してくれる。
投稿者も「それは良い点ですね、今まで考えたこともなかった、ありがとう！」って返信してました。確かにぐっとくるかも。
「二人でプレイ」という選択肢が増えるよ
あるユーザーの長文コメントも参考になりました。ちょっと要約しつつ書いてみます。
まず、あなたは素晴らしいパートナーですね。おすすめはSteam Deck。私の婚約者はRTX 3080tiを搭載したPCを持っていますが、それでもソファの方が快適で、テレビに接続してプレイできるので、Steam Deckの出番は多いですよ。
しかも、それらはすべて彼と一緒にプレイできるんです。あらゆるリモート協力プレイゲームが、2人プレイ可能になります。あなた自身に買ってあげても、彼も同じように喜ぶかも。渡したあとに「Portal 2」をプレイしたいか聞いてみるのもいいんじゃない？
彼へのプレゼントのはずが、実は2人で遊べるきっかけにもなると。シーンも具体的でわかりやすい。
「こんな彼女どこで見つかる？」と沸くコミュニティ
技術的な議論の合間に、こんなコメントが。
あなたと同じように考えるガールフレンドはどこで見つけられますか？
あまりに真理だった。中にはジョーク混じりで「RTX 5090をプレゼントしたら、彼はその場であなたと結婚するでしょう」ってコメントも。まあ、RTX 5090までいくと別格ですから、気持ちはわかります。
「この彼女さんのサプライズがうまくいきますように！」ってみんなが思えたから、コミュニティでもあったかいやり取りだったのかも。
さて、論調としてはSteam Deckでしたが…どっちをもらったら嬉しいですか？
Source: Reddit