100均で1000円って高っ…でも他所で買うと3000円はする！高コスパ家電を正直レビュー

ダイソーをパトロールしていると、季節もの売り場でなんと電気ひざ掛けを発見しました！お値段は1,000円とダイソーにしてはお高いですが、他所で買うと3,000円くらいはするアイテムなので、コスパは◎果たして温かくなるのか…実際に使ってみたので正直レビューしていきます！この機会に要チェックです♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：USB式ひざ掛け（LGY）

価格：￥1,100（税込）

サイズ（約）

本体サイズ：W80cm×D0.5cm×H60cm

ヒーターサイズ：W50cm×D0.04cm×H40cm

ケーブル長：1m

電圧/電流：5V/2A

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4571527713989

他の場所で買うと3,000円はするのに…！ダイソーの高コスパ家電をチェック

ダイソーをパトロールしていると、なんと季節もの売り場で電気で温かくなるひざ掛けを発見しました。まさかダイソーで手に入るとは思わず、見かけた瞬間に即カゴIN。今回は、この高コスパアイテムを正直レビューしていきます！

商品名は『USB式ひざ掛け（LGY）』。お値段は￥1,100（税込）。ダイソーだとお高い部類ですが、電気ひざ掛けを他所で買おうと思うと3倍くらいのお値段になるので、かなりお買い得だと思います。

表面はキルティング風になっており、裏面は無地です。材質はポリエステル。サイズ感の目安にスマホを置いてみました。コンパクトひざ掛けなので、足を覆うくらいはできるかなといった印象です。

裏面にファスナーが付いており、中にヒーターが入っています。給電用ケーブルはType-Aです。

お手入れの際は必ずヒーターを取り外します。本体部分は手洗い、ヒーター部分は柔らかい布で汚れを拭き取ります。

ヒーターの取り付けも裏面から。ヒーターの面ファスナーが付いている方を上にして、四隅の面ファスナーをそれぞれ取り付けて固定。その後ファスナーを閉めればOKです。

ダイソーの『USB式ひざ掛け（LGY）』を実際に使ってみた！

毛布自体はなめらかで、肌ざわりはGOOD。ヒーターの最高温度は約55℃になり、ほんのり温かいです。

一般的な電気ひざかけの高温と同等の温度。この値段でこの機能なら大満足です。

ただ、暖房をつけていない寒い部屋だと物足りない気もしますがここら辺は好みの問題かもしれません。オフィスなどの暖かい部屋で、足元が冷えるな…という時に使えるかと思います。

今回はダイソーの『USB式ひざ掛け（LGY）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。