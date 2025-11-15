金とビットコインは機能が異なるため、分散投資ポートフォリオ内で共存可能です。金は歴史的に見て特定のディフェンシブ特性を示しており、市場環境の悪化に対するヘッジを提供し、価値貯蔵手段の役目を果たしてきました。一方、ビットコインは、新たなリターンの源泉となる可能性はありますが、ポートフォリオ全体のリスク上昇につながるという代償を伴います。いずれの原資産もフィアット通貨の代替資産（“alt-fiat”）に対する需要の恩恵を受けると思われます。両資産を組み合わせれば、左のテール（金）と右のテール（ビットコイン）に対するヘッジの分散効果が期待できます。なお、本稿はステート・ストリート・インベストメント・マネジメントの3名のストラテジストによる共同執筆です。

対照的な相関性

米国のニクソン大統領が1971年に金本位制を事実上終了させ※1、金と米ドルの自由市場を創設して以来、金が、株式または債券と構造的な長期相関関係を示したことはほとんどありません。静的相関は、対S&P500指数で約0.01、対ブルームバーグ米国総合債券指数で約0.10となっています※2。

過去10年間の相関性を比較しても、金の相関性の低さは維持されていることがわかります。金の相関係数は、対MSCIジャパン指数の−0.25から対新興国市場の0.32までで、他のさまざまな株式指数との相関性も総じて低水準となっています※3。これに対して、ビットコインの相関性は全体的に高く、相関係数のレンジは対MSCIジャパン指数の0.22から対先進国株式の0.35までで、米国大型株とグローバル株式の相関係数も同様に高水準となっています※4。

［図表1］ビットコインおよび金と世界のさまざまな株式との相関性★1

危機時のパフォーマンス：金の底堅さvs.ビットコインのボラティリティ

金融資産との低相関性以外に、金は歴史的に見て株式市場の急落に対して安定したプロテクションも提供してきました。図表2に詳しく示したように、ビットコイン誕生後に、S&P500指数のピークから底までのドローダウンが12％を超えた期間に、金は平均+4.7％のリターンを上げましたが、ビットコインのリターンは約−35.3％と大幅なマイナスとなりました※5。

［図表2］主な相場下落局面におけるビットコインと金のリターン★2

また金は7回の下落局面のうち6回でプラス・リターンを記録しており、最もパフォーマンスが悪かったコロナ禍最盛期の急落局面でも約−3.6％と、マイナス幅は比較的小さく抑えられました※6。一方、ビットコインは7回の局面のいずれにおいてもプラス・リターンをつけることができず、最大ドローダウンは2011年の米国の信用格下げ期で、約-66％でした※7。

ビットコイン誕生前の大幅な調整局面をみると、金の力強いパフォーマンスは、システマティックな市場ショックに対して同様のプロテクションを提供していることを示しています。現在、ボラティリティ指数は株式（VIX）、債券（MOVE）ともに過去12カ月間の最低水準近くにあり※8、現在のマクロ環境下でこれらの水準が持続する公算は小さいと当社はみています。「2025年 年央金市場見通し」で指摘したように、金はボラティリティ市場が抑制されているときにタイムリーにボラティリティ・ヘッジおよびオーバーレイ・ヘッジの役目を果たします。

ボラティリティ：ビットコインの潜在的リターンの代償

ビットコインのリターンは誕生以来これまで一貫性を欠いていますが、それでもビットコインを投資ポートフォリオに組み入れる最大のメリットはそのリターンです。以下の図表がその理由を示しています。

［図表3］ビットコインと金の年率換算ボラティリティ★3

ビットコインのボラティリティは、ここ数年で正常化し始めたものの、一貫して株式や金の数倍で推移しています。この高水準のボラティリティは、極めて大幅な利益を生み出す可能性がありますが、同時に、このようにボラティリティが高いゆえに、ビットコインは多くの投資家にとって組み入れがたい資産となっています。金はポートフォリオに極めて高い安定性を提供してきました。そして、たとえ小幅なアロケーションでも、ビットコインの潜在的リターン余地を残しつつ、ポートフォリオ・リスクを相殺できます。

結論

図表4では、伝統的な60/40ポートフォリオ（株式にはS&P500指数、債券にはブルームバーグ米国総合債券指数を使用）を起点とし、次の3つのオルタナティブなアロケーションを追加した場合の影響を検証しました：

［図表4］60/40ポートフォリオにビットコインと金を追加した場合の影響★4

組入比率5％でビットコインを追加（その分、株式の配分を削減）、組入比率5％で金を追加（その分、債券の配分を削減）、ビットコインと金の両方を組み入れたポートフォリオ。言うまでもなく、ビットコインを組み入れることで全体のパフォーマンスは大幅に上昇します（年平均成長率は18.8％、これに対して伝統的な60/40ポートフォリオは10％）※9。

しかし、より興味深いのは、ビットコインと金の両方を組み入れたポートフォリオは、他の3つのポートフォリオをアウトパフォームするだけでなく、ビットコインのみのバージョンより最大ドローダウンが限定される点です。

同じく注目したいのは、株式・債券部分を減らし、ビットコインの組入比率を5％に保ち、そして金のアロケーションを増やした場合、リターンの年率標準偏差が低下するなかポートフォリオは依然として力強いパフォーマンスを示す点です※10。

ビットコイン、そして仮想通貨市場全般は今後も定着しそうです。ジーニアス法のような有利な規制法の成立により、仮想通貨市場の合法性がさらに確固たるものとなり、同市場の問題点とされてきた激しい値動きは抑えられる可能性があります。価値保存手段として数千年の歴史を持つ金は、隠れた市場リスクや金を裏付けとする上場投資信託（ETF）に対する需要などの追い風に依然として支えられ、年初来でビットコインを約24％アウトパフォームしています※11。ビットコインと金は、極端な価格変動を抑えつつポートフォリオのパフォーマンスを改善することで、お互いを補完できます。

Aakash Doshi（Head of Gold Strategy）、Mohanad Abukhalaf （Gold Strategist）、Diego Andrade（Senior Gold Strategist）