Åö½é¤Ï´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç²ÈÂðÁÜº÷
º£Ç¯£´·î¤ËÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¹ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬11·î13Æü¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¤Ë¹Ëö¤Ï»þÂ®185km¶á¤¯¤Ç¡ÈÇúÁö¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¹üÀÞ¤¹¤ë¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»ö¸ÎÅö½é¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¹Ëö¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ç¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤¬²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ø¿¹ÕéË¡Î§»öÌ³½ê¡Ù¤Î¿¹Õé·òÂÀÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×½ýºá¤ÎÍÆµ¿¤Ç¹Ëö»á¤Î¼«Âð¤¬²ÈÂðÁÜºº¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï£¸¸Ä¤Î¹Ô°ÙÎà·¿¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ëö»á¤Î¾ì¹ç¡¢Åö½é¤³¤Î¤¦¤Á¤Î¡¡Ø¥¢¥ë¥³¡¼¥ëËô¤ÏÌôÊª¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤òÁö¹Ô¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡Ù¤«¡¢¢¡Ø¤½¤Î¿Ê¹Ô¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤òÁö¹Ô¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡Ù¤ÇÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤äÌôÊª¤ÎÈ¿±þ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¤½¤ÎÀþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î°À¥ö³Ù¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÏÄ¾ÀþÆ»Ï©¤ÇµÞ¤Ê¥«¡¼¥Ö¤äÆ»Ï©¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Ï©ÌÌÅà·ëÅù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö¸ÎÈ¯À¸¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¹Ëö»á¤¬¼«¿È¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼ÖÀþ¤ò°ïÃ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ÁÀ×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ»Ï©¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¿Ê¹Ô¤¬º¤Æñ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤³¤ÎÀþ¤ÇÍºá¤È¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Çº£²ó¤Ï²á¼º±¿Å¾Ã×½ýºá¡ÊÆ±Ë¡Âè£µ¾ò¡Ë¤ÇÁ÷¸¡¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
²á¼º±¿Å¾Ã×½ýºá¤Î¾ì¹ç¡¢ÎÌ·º¤Ï£·Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¹ÕéÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹Ëö¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÆÈÎ©
¹Ëö¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢»ö¸Î¸å¤ËÈà½÷¤¬ÁÐ¶ËÀ´¶¾ð¾ã³²¤ª¤è¤Ó¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£»ö¸ÎÁ°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ö¸Î¸å¤Ï·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢TBS¤Î¥¤¥¸¥ê¤Ë¤Ï¹³µÄ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡È¹Ëö¥Í¥¿¤Ï¿¨¤ì¤Ë¤¯¤¤¡É¡£»öÌ³½êÂ¦¤È¤·¤Æ¤ÏÈà½÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î¹³µÄ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆµÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¤À¡£¡ÖTBS¤Ø¤Î¹³µÄ¡×¤È¤Ï¡¢10·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡Ù¤Ø¤Î¹³µÄ¤ò»Ø¤¹¡£
¡Ò»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©¡Ó
¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈÆâ¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢ÌîµåÁª¼ê¤Ë¸ò¤¸¤ê¡¢¹Ëö¤Î´é¤¬ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÊüÁ÷¸å¡¢¹Ëö¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤À¡×¤È¹³µÄÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢TBS¤Î¡È¤ª¤Õ¤¶¤±¡É¤è¤ê¤µ¤é¤Ë20km¤âÂ®¤¤185km¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ç23Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡ØGUCCI¡Ù¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥í¥¤¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤Ïµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥±¥¬¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó·Ý¿Í¤¬»öÌ³½ê¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼Ö¤Ï´ÊÃ±¤Ë¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢´Å¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£»öÌ³½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±¿Å¾¤ò¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤¢¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¶È³¦Æâ¤Î¡È²¹ÅÙ´¶¤Îº¹¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Â¶·¸«Ê¬¤ÎºÝ¤Ë¹Ëö¤¬¸«¤»¤¿ÎÃ¤·¤²¤ÊÈþËÆ¤¬¡È¤µ¤¹¤¬¥Ò¥í¥¹¥¨¡É¤ÈÀ¤´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ç23Ç¯¤ÎÄ»±©¼þºî¥·¥§¥Õ¡Ê47¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤ÆÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤äÉñÂæ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀ¤ÂåÅª¤Ë¥Ò¥í¥¹¥¨¥Õ¥¡¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥Ò¥í¥¹¥¨ÂÔË¾ÏÀ¡É¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÃÏ¾åÇÈ¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤éÉüµ¢¤ÎÆ»¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÉÔÎÑÁûÆ°¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤È¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¤¤¿¹Ëö¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈà½÷¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤Ïº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£