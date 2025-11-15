【特別公開】もしもお金がない大赤字の会社でも利益1000万を目指すならどうするべきか？「倒産させないプロ」が全部教えます。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで「【特別公開】もしもお金がない大赤字の会社でも利益1000万を目指すならどうするべきか？『倒産させないプロ』が全部教えます。」と題して、新たな経営ノウハウを公開したのは、「倒産させないプロ」こと市ノ澤翔氏。動画内で市ノ澤氏は、徹底的な数字管理と経営の細分化、そして実直なアクションの重要性を説いた。
冒頭、市ノ澤氏は「経営面であったり、財務面、税務面、この3つをしっかり管理すれば、1000万の利益を出すことができる」と明言。多くの中小企業や個人事業主が「うち規模ちっちゃいから…」「利益出したら税金が…」という後ろ向きな理由で黒字化を遠ざけている現状を指摘しつつ、「少人数でも1000万以上利益を出すことは十分可能」と断言した。
動画の中盤では、赤字1,000万円のラーメン店というリアルなシミュレーションを用いて「なぜ売上2,000万円でも大赤字なのか」その構造を丁寧に分解。市ノ澤氏は「まず固定費が高すぎる。商売を始めるならなるべく固定費がかからない形で」と警鐘。さらに「成功している経営者は“運ではなく細分化と数字管理”で勝っている」といい、「売上も顧客数・客単価といった要素に分けて徹底的にアップすべき」と指摘する。
「固定費をまず上げない。行動しない経営者には未来がない」とも語り、特に飲食店経営の難しさについては「飲食は参入障壁が低いが、利益を出すのはかなり難しい」と率直に明かした。その上で、黒字転換へのロードマップには「長期的な視点で、3年でトントン・5年で利益1,000万を目指すべき」と現実的なアドバイスを送り、「甘い裏技はない。着実な改善と積み上げしかない」と釘を刺した。
SNSや口コミによる無料集客、サイドメニューやドリンクによる客単価アップ、さらには「やるべき行動をすべて細分化し、一つ一つ改善する」というメソッドまで惜しみなく紹介。「経営や財務のことなんて学んでも変わらない…そんなのできっこない」という先入観を否定し、「実際、数字に強くなって黒字化を果たした受講生が多数いる」と自信を見せた。
最後に市ノ澤氏は「数字をちゃんと管理していない経営者で儲かっている人は見たことがない。まず現状を把握し、細分化して行動指針を明確にしよう」と熱く呼びかけて動画を締めくくった。現場視点のリアルな事例と具体的指標を武器にした市ノ澤氏の経営論は、多くの中小企業経営者や個人事業主に新たなヒントを与えそうだ。
冒頭、市ノ澤氏は「経営面であったり、財務面、税務面、この3つをしっかり管理すれば、1000万の利益を出すことができる」と明言。多くの中小企業や個人事業主が「うち規模ちっちゃいから…」「利益出したら税金が…」という後ろ向きな理由で黒字化を遠ざけている現状を指摘しつつ、「少人数でも1000万以上利益を出すことは十分可能」と断言した。
動画の中盤では、赤字1,000万円のラーメン店というリアルなシミュレーションを用いて「なぜ売上2,000万円でも大赤字なのか」その構造を丁寧に分解。市ノ澤氏は「まず固定費が高すぎる。商売を始めるならなるべく固定費がかからない形で」と警鐘。さらに「成功している経営者は“運ではなく細分化と数字管理”で勝っている」といい、「売上も顧客数・客単価といった要素に分けて徹底的にアップすべき」と指摘する。
「固定費をまず上げない。行動しない経営者には未来がない」とも語り、特に飲食店経営の難しさについては「飲食は参入障壁が低いが、利益を出すのはかなり難しい」と率直に明かした。その上で、黒字転換へのロードマップには「長期的な視点で、3年でトントン・5年で利益1,000万を目指すべき」と現実的なアドバイスを送り、「甘い裏技はない。着実な改善と積み上げしかない」と釘を刺した。
SNSや口コミによる無料集客、サイドメニューやドリンクによる客単価アップ、さらには「やるべき行動をすべて細分化し、一つ一つ改善する」というメソッドまで惜しみなく紹介。「経営や財務のことなんて学んでも変わらない…そんなのできっこない」という先入観を否定し、「実際、数字に強くなって黒字化を果たした受講生が多数いる」と自信を見せた。
最後に市ノ澤氏は「数字をちゃんと管理していない経営者で儲かっている人は見たことがない。まず現状を把握し、細分化して行動指針を明確にしよう」と熱く呼びかけて動画を締めくくった。現場視点のリアルな事例と具体的指標を武器にした市ノ澤氏の経営論は、多くの中小企業経営者や個人事業主に新たなヒントを与えそうだ。
関連記事
30年間続く景気の悪さでこの3つの当てはまる会社は完全終了します。経営者として生き残りたい人は今すぐ見て対策をしてください。
歴史的な円安の悪影響がヤバすぎる…農業に繊維業、運送業など7つの業種が大ダメージを受けます。
「儲かるかどうかは最初から決まってます」経営者がコレをやるだけで、小規模会社でも大手に邪魔されずに生き残っていけます。
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun