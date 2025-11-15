この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「経験がなくても、ママの気持ちに寄り添う姿勢が保育士を育てる」持論語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『12人産んだ助産師HISAKO 子育て学校』の最新動画「【若い保育士さんたちへ】保護者の気持ち」が公開された。動画内では、12人の子どもを育てたベテラン助産師・HISAKOさんが、現役の若手保育士や幼稚園教諭、これから現場に出る新任の先生たちへ向け、自身の経験と思いをたっぷり語った。



今回HISAKOさんの元には、視聴者の保育士・幼稚園教諭のコンタロウさんから「保育士さんに向けてのメッセージを」という感謝と相談のお手紙が届いた。HISAKOさんは冒頭で「これはもう保育士さんにぜひ、私、しゃべりたいこといっぱいありますよ」「いっぱいいっぱい、こんなの15分とか全然足りない」と熱い思いを明かし、保育現場の悩みに寄り添うことを約束する。



HISAKOさんは、「自分がまだ妊娠したこともない、出産したこともない、子育てもしたことがない助産師も、ママの気持ちをわかってあげられなくて当たり前」と前置き。その上で、「でもね、わからないからこそ一生懸命理解しようとする、その姿って素晴らしいと思います」とコンタロウさんや若い保育士たちを励ました。



また「出産や育児を経験していなくても、それぞれの立場でママたちや子どもたちに寄り添おうと努力を重ねることこそ、素敵な先生になる秘訣」と断言。「経験がないからといって、自分は足りてないって思う必要はない」「ママの気持ちを理解しようとする姿勢こそが大切」と強調した。



さらに、「日本社会には『母親なんだから全部ママの責任』というプレッシャーがある」としつつ、「保護者に声をかける時は、相手がどんな気持ちになるか想像してからワンクッション置くことが大事」と繰り返し力説。その上で、「連絡帳や会話では、できなかったことより“今日できたこと”“頑張ったこと”を伝えてあげてほしい」と、現場で実践してほしいコミュニケーションを丁寧にアドバイスした。



保育士と保護者のコミュニケーションについては、「失敗してもいいからどんどん会話を重ねて経験して」「コミュ力と観察力を磨いて、それぞれのママタイプに合わせた言葉がけをしてほしい」と呼びかけ。「お母さんたちが自信を失わず、笑顔で子供に向き合えるよう、まずは保育士さん自身が応援の言葉や尊敬を惜しまず伝えてあげて」と語る場面もあった。



最後には「保育者と保護者が心を通わせることが子どもの成長発達に直結する」と改めて締めくくり、「一人でも多く、ママや子供たち、保護者の気持ちを考慮できる保育士さんが増えてほしい」と願いを込めた。HISAKOさんの温かいメッセージが、現場で悩む保育士たちの背中を押す動画となった。