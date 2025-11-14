長嶋一茂、白石麻衣に“まさかの行動”で大ブーイング！女性とは「初めてかも」と舞い上がる

本日11月14日（金）、長嶋一茂と高橋茂雄（サバンナ）が路線バスを使って寄り道旅を楽しむ人気企画『ザワつく！路線バスで寄り道の旅』の第21弾が放送される。

今回は、『人生の楽園』のナレーションを担当している菊池桃子、『ちょっとだけエスパー』に出演中のディーン・フジオカ、『恋する警護24時 season2』出演中の白石麻衣ら豪華ゲストが登場。

常連ゲストの宮川大輔＆ウエンツ瑛士も加わって、11月14日が“埼玉県民の日”であることにちなみ、埼玉の名所をめぐるバス旅ににぎやかに繰り出す。

◆ディーン・フジオカが醬油職人に!?

川越駅で菊池、ディーン、ウエンツ、宮川と待ち合わせして、バスに乗り込んだ一茂＆高橋。まずはバスの中で、『ザワつく！金曜日』で大好評の「工場クイズ」バトルを繰り広げる。

この企画で菊池の意外な才能が開花。そして、クイズの正解にあたる工場に潜入することに。はたして一行が訪れた工場とは？

続いては200年以上続く老舗の醤油蔵を訪れ、ホスピタリティーあふれる社長の案内で、昔ながらの醸造現場を見学する。

ここではディーンが法被を身に着け、職人に変身。櫂とよばれる長い棒でもろみをかき混ぜる“櫂つき作業”を体験させてもらう。

ディーンのキリリとした職人姿に「めちゃくちゃかっこええやん！」「朝ドラみたい！」と、一行は大騒ぎ。

ディーンは自身がかき混ぜたもろみが反応して泡立つ様子に、「神秘的でした…かき混ぜると音が響くんですよ。まるで醤油の精霊たちが語りかけてくるような…」と感動する。

◆白石麻衣と“恋のキャッチボール”!?

次に向かった浦和では、白石麻衣と合流。鰻の名店で絶品の鰻重を味わったあと、埼玉県営大宮公園野球場を訪れる。

実は、大宮公園野球場は一茂が高校1年のとき、県予選大会でデビューを飾った会場であり、大宮は白石が高校時代の3年間を過ごした思い出の地。

そんな2人の青春と浅からぬ“縁”があるグラウンドで、ソフトボール部出身だという白石と一茂がキャッチボールを楽しむ。

ところが、「女性とキャッチボールをするのは初めてかも。なんかすごくうれしい！」と舞い上がった一茂が“まさかの行動”を取り、一同が大ブーイング。はたして総ツッコミを受けた一茂の行動とは？

さらに一茂が投げ、白石が打つ、野球対決も。この一茂VS白石の戦いは予想以上に白熱し、全員で大盛り上がりすることに。はたして結果は？

◆フィナーレは川越で“お祭り騒ぎ”

ラストは再び川越に戻ってきて、豪華絢爛な山車が行きかう熱気あふれる川越まつりを見学して一同大興奮。

山車と山車が出会ったときに囃子と踊りを競う“曳っかわせ”（ひっかわせ）を目の当たりにして大喜びする。

このほか、道中のトークでは、一茂、菊池、白石に意外な共通点があることが発覚。それは“希代のヒットメーカー”とのつながりで…。

3人がお世話になった芸能界の超大物とは、いったい誰なのか？