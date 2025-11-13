アップルはファッションブランドのイッセイ ミヤケとコラボし、3Dニット構造のケース「iPhone Pocket」を発表しました。

↑iPhone Pocketってどんな物？（画像提供／アップル）。

iPhone Pocketは「一枚の布」のコンセプトからインスピレーションを得ており、すべてのiPhoneや、ポケットに入れられる物を持ち運べるようにデザインされています。

広げると、編み地の開いた部分からわずかに中のものが見え、iPhoneのディスプレイが現れるのです。

iPhone Pocketは、手で持ったり、かばんに結んだり、身体に身に付けたり、さまざまな方法で使用できます。なお、ストラップは短いバージョンと、長いバージョンの2つが存在します。

↑たとえば、こんなふうに使う（画像提供／アップル）。

海外ニュースサイトのMacRumorsのコメント欄には、「iPod Socksの復活だ」と喜びの声や「エイプリルフールのジョークだと思ったけど…11月だってことを思い出した」との意見が寄せられています。また、「白と透明があったらよかった。透明タイプだったら即買いだったな」とのコメントもありました。

iPhone Pocketは11月14日から、日本を含む各国のアップルオンラインストア、および直営店で発売。価格は短いストラップが2万5800円、長いストラップが「3万9800円」となっています（共に税込）。

