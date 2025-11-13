既にChatGPTで利用可能です Image: かみやまたくみ

好きになれるかな？

2025年11月13日、OpenAIがChatGPT向けに新AIモデル「GPT-5.1」を発表しました。「温かみがあって会話が楽しめるモデル」が目指されています。前々から計画されていたアップデートで、GPT-5の会話性能があまり評判がよくなかったことへの対応となります。

GPT-5.1 in ChatGPT is rolling out to all users this week.



It’s smarter, more reliable, and a lot more conversational.https://t.co/SA1Q1GPyxV - OpenAI (@OpenAI) November 12, 2025

既にロールアウトされており、全ユーザーがChatGPT上で利用できます。GPT-5も「レガシーモデル」から切り替えて使う形で残されています。

GPT-5は高性能ですが、悪い意味で旧モデルから変わってしまったところが多く、旧モデルの復活が行われるなどしました。今回のアップデートは「ユーザーに支持される最新モデル」を目指したものだと言えます。

GPT-5.1 is now better at:



- Following custom instructions

- Using reasoning for more accurate responses

- And just better at chatting overall - OpenAI (@OpenAI) November 12, 2025

性能も上がっており、回答の正確性が向上しているとのこと。また、回答を自分好みにチューニングする機能（カスタム指示≒システムプロンプト的なもの）が以前より効果を発揮しやすくなっています。おもしろいところでは「会話内で使われるジャーゴン（専門用語）が減り、回答がより平易で理解しやすくなった」という改善点もあります。

GPT-5.1 Thinking now more effectively adjusts its thinking time based on the question, spending more time on complex problems, less on simple ones.



Responses are clearer with less jargon. pic.twitter.com/oCUrEPKkpE - OpenAI (@OpenAI) November 12, 2025

さまざまな面から話しかけやすく、正しく、理解しやすい回答ができるモデルとしたようです。

