もう無理！義妹の“全部真似”が止まらない…ママたちの共感続出【ママリ】
何から何まで真似をする義妹
何でも真似してくる義妹(旦那の妹)について。。
以前から家や車の購入時期を合わせてきたり、子どものフォトスタジオ、ベビー用品、何から何まで教えてほしいと言われ同じようにされてきました。
教えることは良かったのですが、黙っていれば～はよくなかった。うちのが◯◯だよ～とマウント発言も増えてきたので、最近は距離を取るようにして会わないようにしていました。
そんななか、義妹からLINEが来たのですが、
アイコンとホーム写真が私の子どもと全く同じシチュエーション、小物も全て同じに変わっており、ぞっとしました。
自信がない子だというのは分かっているのですが、そこまでされると気持ち悪いとしか思えなくて、全てチェックされてるんだなと感じました。。
会わないようにしていても、モヤモヤさせてくる義妹。
相手にしないのが１番ですし、可哀想な子だと思っているのですが、スカッとしたいです。。
みなさんだったら、スカッと１発？どうしますか？
相手にしないことが一番とわかっていても、義妹だと全ての連絡を断つこともできないでしょうから大変そうですよね。いいものを真似することが決してダメなわけではないですし、効率がいいと言うこともできると思います。しかし、何から何まで真似をするというのは常に生活を見られている気がしますし、決して気持ちがいいものではないですよね。
モヤモヤとした気持ちはこれからもずっと続くのでしょうから、せめてその気持ちの発散方法を知りたい気持ちはわかります。
義妹にさまざまな意見が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
その中に「少し義妹の気持ちがわかる」という意見がありました。
そこまでされると気持ち悪いですね❗
でも、少しなら気持ちわかります。
私は小さい頃から実姉に憧れていました。
何故か姉の買うインテリアや服などよく見える。
あるあるなのところもあるのかもしれませんが。
性格なんかは全然違うのですがセンスが良いのが羨ましく何度かは真似したことあります。
さすがにラインまでは一緒にとは思わないですが。
隣の芝は青く見えるではないですが、人の物は特別に見えたりとてもよく見えたりするものですよね。憧れや羨望がこじれてしまい、何でもかんでも真似をするようになってしまったのかもしれません。
他にも「全然違う情報を教えてみる」というコメントがありました。
写真のスタジオとかなら次に聞かれたら全然違う所教えてみるとかどうでしょう🤣
撮影しに行ったあとに気付かれたら、あっごめん迷ってた方のスタジオ送っちゃったみたい🥺💦って言って反応見るとかしちゃいますかね笑
私は性格悪いのかそれでスカッとできちゃいそうです💦
ベビー用品とかも聞かれたら、買っていざ使ってみたけど良く無いからオススメできないわーって断ってみます🤔
それでもしつこかったら、ネットのランキング適当にURL引っ張ってきて私の話より此処参考なるよ！ってぶん投げます！笑
聞かれたからといって全てを正直に教える必要はないですよね。どうしても教えたくないことは「忘れちゃった」や「ネットの方が詳しく載ってるよ」などはぐらかしてみてもいいのかもしれません。
真似されるということは憧れの対象であると前向きに捉えることができるものの、監視をされているような気持ちになるのも確かだと思います。本人はきっとそんなつもりはないのでしょうから余計に厄介ですよね。義妹という関係性上、きついことを言うのは気まずいと思うので、距離を取りながらとりあえず様子を見ていってはどうでしょうか。
義姉が来るたび義実家へ…？義実家への訪問頻度に悩む
敷地内同居や、義実家が近い方で義姉家族が義実家に遊びに来る方はどれくらいの頻度で会ってますか？
上の子が義姉の子ども達と会いたがって、来るってわかると行きたがります。
でも、義姉夫婦は毎回自分らの子ども達(6歳と8歳)置いて2人で数時間出かけてその間、私と義母が私の娘たち(1歳と4歳)と義姉の子ども達を見てないといけなくなります。
義姉は母に上の子だけでも預けて帰ってれば？と言ってくれますが、義母に申し訳なくてできません。
結局私も一緒に見ることになると、私のスマホでアプリゲーム、YouTubeさせてくれ、家からswitch持ってきてくれ、うちは完全分離の二世帯で、家の猫と遊びたいから隣に行かせてくれとか。
私も断る理由が見つからず、無理して貸したり家に入れたり(義母は来ないので4人の子守りを1人)こんな生活でした。
完全分離の二世帯住宅に暮らしているというMさん。しかし義姉が自分の子どもたちを連れて義実家側に来訪することが多く、その子たちが来るとMさんの子どもがいとこに遊びたいと言い出すようです。
義姉は子どもたちを義実家に置くとしばらくの間、出掛けるようで、結局自分の子どもと姪っ子たちのお世話をしているのはMさんという状況が続いているのだとか。
義姉たちは夏休み中は週4とかできてました。
正直断りたいんです。しばらく距離置かないと嫌いになってしまいそうです。
子どもは行きたがってるけど、私の都合で行かせないってダメですか？
旦那は断れば？という日もあれば断ったりすると「上の子、行きたかっただろうね。」とか。
義母に任せて下の子と家に居たら良いじゃん？と言われるけど、私自身、実母に数時間子ども2人を任せることさえもできないんで、義母だと尚更無理なんですよね。
Mさんは完全分離の二世帯住宅に住んでいるため、義実家側の家に行かなければ義姉や姪っ子たちとは会わなくてもいいようですね。
しかし、わが子がいとこたちと遊びたいということや、会わさなければそれはそれで夫から配慮のない言葉を言われるようで、心が重くなっています。
こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーはどんな意見を寄せたのでしょうか。
「行かなくていいと思う」などさまざまな意見が集まる
姪っ子たちのお世話に疲れ切っているMさんに、ママリユーザーからは共感や有益な意見などさまざまな声が集まりました。
義実家隣で、義弟家族(夫婦と子1人)が平均月1～2日程度遊びに来ますが、子だけ置いてくことはないですね。
うちは毎度はいかないです💦夕飯誘われても既に準備してたりもするので。その時は食べた後に少し顔出したりすることもあります。
全然都合で断っていいと思いますよ。
うち隣なだけに長男がしょっちゅう行きたがりますが、行ってしまうと私が家の掃除とか諸々できなくなるので今日は行かないよーって普通に言ってます。
たまにあまりにもうるさくて長男だけ行かせますが、長時間相手させるのも申し訳ないので長くても1時間とかですかね。なるはやで行くようにしてます。
「わが家にはわが家の都合がある」ということで、「今日は行かない」を親の都合で決めても良い、と言う意見です。
Mさんと同じような境遇の方なので、Mさんにとっても参考になる意見だったのではないでしょうか。
義姉妹家族とは正月しか会いませんよ☺️笑
義実家も義姉妹宅も近いですけど、、、義両親とは月1会いますけど、（旦那に確認させます）義姉妹一家が義実家に来てたら行きませんし。
むこうは子供同士遊ばせたいみたいだし、義母は会うたびに義姉妹の子供の話をうちの子にしてきて〇〇ちゃんと遊びたいって言わせてますが、、、私が許可しなければ無理なので。
まず、実の娘と嫁とじゃ立場が違いすぎるし、同じようになんてできませんから。こっちが疲れるのわかりきってるのに。そんな無償でよその子供の世話までしたくないし、断っていいと思いますよ☺️行きたかっただろうねとか、そんなんいうなら一度旦那に任せてみては？
「親の意思」で義実家や義兄弟姉妹と会う機会をコントロールすればよいという意見はこちらのユーザーからも届きました。
さらにMさんが夫から「行きたかっただろうね」と言われるのであれば、夫が子どもたちを連れて実家に行けばよいのでは？というアドバイスも。一言を言うなら、言った本人が動くのが一番ですよね。
義実家との同居や、Mさんのように近距離に暮らしている場合、義兄弟姉妹との距離も近くなりがちです。適切な距離感を持って、気持ちが険悪にならないよう過ごせるといいですよね。
LINEのアイコンを孫の写真にしている義母
義母が孫の写真を勝手にLINEのアイコンにしてるのなんか嫌だなと思うのは私だけなのでしょうか。
親の私でさえLINEやSNSのアイコンは顔が見えない角度のものを使ったり、人から見えないスマホの待ち受けや背景にするくらいです。
誰が見るかわからない、私の知らない人に見られるのなんか嫌です。
LINEのアイコンとはいえ、顔を出すことに抵抗感がある方はいるでしょう。義母にとってはかわいい孫で他人にアピールしたい存在なのでしょうが、モヤモヤする投稿者さんの気持ちも理解できます。
悪気がなさそうな義母には、親の許可なしに勝手に写真を使ってしまう行動について「やめてほしい」と気づいてもらう必要がありそうですよね。
義母の行動にさまざまな意見が
この投稿にさまざまな声が寄せられていました。
その中に「自分の息子の写真にして」というものがありました。
私は気にするタイプですー！🙋♀️
自分の子どもなのにこう言っちゃあれですけど、他人に使われてるって本当嫌です💦
断りもなく設定していたらもう旦那へ抗議します！！！
設定するなら可愛い自分の息子にしとけよ！笑
わが子にとっては「おばあちゃん」でも、嫁の立場からすれば他人。勝手に子どもの写真を使われることにモヤモヤする気持ちは理解できますね。
他にも「許可がないのは嫌」というコメントがありました。
私も義母が、アイコンにしてると考えたら嫌です😩
実母は聞かれたのでいいよと言いましたが
許可ないのは嫌ですね😭
実母が確認をとってくれたように、義母から一言あれば印象も大きく違いますよね。子どもの写真自体がダメという人もいれば、後ろ姿や顔がわからなければOKという人もいるでしょうし、価値観をすり合わせる行動は大事ではないでしょうか。
ネット上に写真をのせれば、最悪の場合は悪用される危険性もあります。自分にはそんなつもりがなくても、常にどういうリスクがあるのかを考えてほしいですよね。親としての意見を夫婦で話し合い、必要であれば夫から義母へ注意してもらう必要があるかもしれません。家族としての方針をうまく共有できるといいですね。
