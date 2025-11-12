フルハシＥの上期営業利益は１４％増、株主優待制度の導入も発表 フルハシＥの上期営業利益は１４％増、株主優待制度の導入も発表

フルハシＥＰＯ<9221.T>がこの日の取引終了後、９月中間期連結決算を発表しており、売上高４８億７３００万円（前年同期比８．８％増）、営業利益５億４００万円（同１３．６％増）となった。



能登半島地震の災害廃棄物受け入れなどによる原料調達量の増加に加え、名古屋ＣＥセンター（名古屋市中川区）の稼働開始や愛知第８工場（一宮市）の順調な稼働に生産量の増加を図ったことでバイオマテリアル事業の売り上げが増加。今年１月に単価改定を図ったことも寄与した。また、資源循環事業も量的拡大により売上高が２ケタ増となり、売上高・営業利益は上期として過去最高を更新した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１０３億２２００万円（前期比１０．０％増）、営業利益１３億３００万円（同１３．１％増）、純利益９億５００万円（同１２．４％減）の従来見通しを据え置いている。



同時に、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年９月末日及び３月末日時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象に、ＡｍａｚｏｎギフトカードやＰａｙＰａｙマネーライトなどと交換できるデジタルギフト５０００円分（年１万円分）を進呈する。



出所：MINKABU PRESS