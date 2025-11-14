「第76回 NHK紅白歌合戦」出場歌手を発表！ HANA、＆TEAMらが初出場
12月31日に行われる「第76回 NHK紅白歌合戦」に出演するアーティストが11月14日、発表された。
初出場は計10組。
出場歌手は以下の通り。
【紅組】
アイナ・ジ・エンド （初）
あいみょん （7）
ILLIT （2）
幾田りら （初）
石川さゆり （48）
岩崎宏美 （15）
aespa （初）
CANDY TUNE （初）
坂本冬美 （37）
高橋真梨子 （7）※高は「はしごだか」
ちゃんみな （初）
天童よしみ （30）
乃木坂46 （11）
HANA （初）
Perfume （17）
ハンバートハンバート （初）
FRUITS ZIPPER （初）
MISIA （10）
水森かおり （23）
LiSA （4）
【白組】
&TEAM （初）
ORANGE RANGE （3）
King & Prince （6）
久保田利伸 （2）
郷ひろみ （38）
サカナクション （2）
純烈 （8）
TUBE （3）
Number_i （2）
新浜レオン （2）
Vaundy （3）
BE:FIRST （4）
福山雅治 （18）
布施明 （26）
Mrs. GREEN APPLE （3）
三山ひろし （11）
M!LK （初）
【特別企画】
堺正章
氷川きよし
