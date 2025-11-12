リガク・ホールディングス<268A.T>が続落している。同社は１１日取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比４４．６％減の６５億６２００万円となり、通期計画の１８１億４５００万円に対する進捗率は３６．２％にとどまった。



売上収益は同４．９％減の５９４億９６００万円で着地。半導体プロセス・コントロール機器事業の売り上げ機会が第４四半期に偏重する状況となったことに加え、多目的分析機器事業は前年度における中国での補正予算案件による高い需要の反動、部品事業ではＥＵＶ（極端紫外線）用多層膜ミラーの需要低迷が主要因となり、全体の減収につながった。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS