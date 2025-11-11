¸½ºß¤Ï5ÀïÉé¤±¤Ê¤·¡ª¡¡Éü³è´üÂÔ¤µ¤»¤ë¥Þ¥óU¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¤¬µó¤²¤¿3¿Í¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡¡
¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤âÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÄ¾¸å¤ÏÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³1¥ö·î¤Û¤É¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥ê¡¼¥°Àï5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÀÓ¤Ï3¾¡2Ê¬¡£¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ê2-0¡Ë¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ê2-1¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ê4-2¡ËÁê¼ê¤Ë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤³2»î¹ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ê2-2¡Ë¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ê2-2¡Ë¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£
¡Ö¡Ê¥Þ¥¿¥¤¥¹¡Ë¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢²æ¡¹¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤À¡£ÀèÆü¤Î»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥´¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Ï²æ¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤Þ¤Ç¹¶¤á¹þ¤à°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¢¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡Ö¡Ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ë¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤Ï¾éÃÌ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤À¡£Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÄêÃå¤·¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ2¡¢3ÉÃ¤Î»þ´Ö¤òºî¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¡£ºòÆü¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤¬Èà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´°àú¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Ï¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤â´°À®¤µ¤ì¤¿¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤ÀÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤À¡£¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼È´¤¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤éÁ´Áª¼ê¤¬¿®Íê¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¡Ê±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¡¢¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥º¤ò¥¡¼¥Þ¥ó¤Ëµó¤²¤¿¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¡£¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤È¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼é¸î¿À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Æ±»á¤ÏÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤³5Àï¤Ï½øÈ×½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥á¥ó¥º¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤ÎÉé½ý¤äÅß¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¡¢¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥í¡¢¥Ì¥µ¥¤¥ë¡¦¥Þ¥º¥é¥¦¥£¤é¤¬È´¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤¬¡¢¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±°ìÈ¯ÌÜ¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤«¡£