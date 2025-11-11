テレビ朝日の紀真耶（きの・まや）アナウンサーが11月7日、自身のInstagramに投稿した内容に、ファンから歓喜の声があがっている。

《遅めの夏休みでグアムへ 現地で偶然会えたお友達親子と たっくさん遊んで私も息子も楽しかったー 海が大好きです》と投稿した紀アナ。海で5歳の息子を抱きかかえる写真のほか、座った状態で腰あたりまで海に浸かる自身の水着姿のショットを公開した。水着の写真では、水のなかで太ももがあらわになった様子も写っている。

スポーツ紙記者が言う。

「紀アナは青山学院大学国際政治経済学科を卒業後、2015年にテレ朝に入社しました。黒髪の清楚なイメージの外見と、とても落ち着いた雰囲気の持ち主ですが、中・高・大とスキー部で、アルペンスキーに打ち込んだ意外な一面もあります。2019年、1歳年上の同局社員と結婚し、2020年8月に長男を出産しています。

『グッド!モーニング』などの報道番組を中心に出演する、いつものイメージからは想像しづらい、大胆なショットですね」

この“大胆ショット”にInstagramのコメント欄には

《水着きたぁああ!》

《紀さんは本当可愛い 女子大生と思うくらい!!》

《綺麗で可愛いお母さんじゃね。》

などと歓喜の声があがると同時に、この日が紀アナの誕生日だったため、

《紀真耶はバラのような美しい女性、お誕生日おめでとうございます!》

などと祝福コメントもあがっていた。

10月25日に更新したInstagramでは、5歳の息子との七五三の写真を撮影したことを報告し、自身の着物姿などを公開。コメント欄には

《着物がめちゃくちゃお似合いです!》

《紀ちゃん、和服いいなぁ!》

《こんな可愛いママ反則》

などという声が寄せられ、話題になっていた。

紀アナウンサーのInstagramには今後も注目が集まりそうだ。