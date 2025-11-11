¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥á¥Ã¥Ä±¦ÏÓ¤¬¸Â³¦¹ðÇò¡¡°ãË¡ÅÒÇî¤ÇàµÕº¨¤ßá¤µ¤ì¤ëÆü¾ï¡Ö»¦³²Í½¹ð¤ÏËèÆü¤À¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ËÉÔÀµ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤ÆÊÆ¸¡»¡Åö¶É¤ËÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥Ç¥£¥ó¥º¤Î¥¨¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥»Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤È¥ë¥¤¥¹¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Ë¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÎÏ¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ë½ÐÄî¤·¡¢ÊÝ¼á¶â£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·£µ£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÇÊÝ¼á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ëµå¤òÅê¤²¡¢Êó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ëàÈ¬É´Ä¹á¤Ë¹ç°Õ¤·¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤Ë¤Ï£Î£Â£Á¤Î´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤é£³£·¿Í¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡££Í£Ì£Â¤âºòÇ¯£³·î¤Îà¿å¸¶°ìÊ¿»ö·ïá¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÒÇî¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥á¥Ã¥Ä£Æ£Á¤Î±¦ÏÓ¡¢¥é¥¤¥ó¡¦¥¹¥¿¥Í¥Ã¥¯Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×¤Ë¡Ö»¦³²Í½¹ð¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡£ËèÆü¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌîµåÁª¼ê¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤À¡£à¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤Ç¥Ñ¡¼¥ì¡¼¡ÊÍø±×³ÍÆÀË¡¡Ë¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤¬»à¤ó¤Ç¤¯¤ìá¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¼¤·¤À¡£Ìîµå¤Ë¤ª¤±¤ëÅÒÇî¤ÏÁª¼ê¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤òÃø¤·¤¯°²½¤µ¤»¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤µåÃÄ¥á¥Ã¥Ä¤Î½Å°µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ãË¡¤ÊÅÒ¤±»ö¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤ì¡¢¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Ê¤àº¨¤ßá¤Þ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥¿¥Í¥Ã¥¯¤Ï¤À¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤º¡ÖÌµËÅ¤Ë²¿¤Ë¤Ç¤â¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£ÅÒ¤±¤ËÉé¤±¤¿ÅÓÃ¼¤Ëà¤ªÁ°¤¬¸¶°ø¤À¡¢»à¤Íá¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£¥ê¡¼¥°¤¬¿¿·õ¤Ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ï¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä¹°ú¤±¤ÐÄ¹°ú¤¯¤Û¤É²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×À¤¬Áý¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é²¿¤é¤«¤Î¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¶¸¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ÅÒÇîÌäÂê¤ÇÁª¼ê¤ËºÇ°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¤¬ÂÔ¤Ä¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ¾òÍý¤òÃ²¤¡¢£Í£Ì£Â¤ËÁá´üÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦Â¥¤¬¤·¤¿¡£