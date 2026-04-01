「カージナルス３−０メッツ」（３１日、セントルイス）メッツの千賀滉大投手が今季初先発するも、三回に３連打を許すなどして２点を失った。それでもしっかりと立ち直り、６回を２失点に抑えた。９奪三振をマークするも打線の援護なく初黒星を喫した。序盤を無失点で立ち上がった千賀。だが三回、先頭に二塁打を浴び、打順が１番にかえってウェザーホルトに中前打を浴びた。中堅からホームへの送球が高く浮く間に二塁へ進ま