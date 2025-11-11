¡ÖÊò¤ì¤ÆÊª¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¥Í¥Ã¥È°¢Á³¡ÄÅÄµ×ÊÝ¸µ»ÔÄ¹¤Î¡ÈÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ª¸ß¤¤ÂçÊÑ¡ÉÅê¹Æ¤ËÈãÈ½»¦Åþ
10·î¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤¿ÀÅ²¬¸©¡¦Á°°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»á¡Ê55¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£19Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ÎÅöÁª¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Í£°ìÅÄµ×ÊÝ»á¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¿Í¤ÎÊÒ¶Í´ð»ê»á¡Ê42¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÔºòÆü¤Ï¥é¥Æ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¢ö¤Ë¤Æ
³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒ¶ÍµÄ°÷¤â°ì½ï¤Ë¾Ð´é¤ÇFight
²¿¤«¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ª¸ß¤¤ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬
»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ
¾Ð´é¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¼«¿È¤Î¡È³ØÎòº¾¾Î¡Éµ¿ÏÇ¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢»ÔÄ¹¤ò¼º¿¦¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¡£¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÒ¶Í»á¤Ï¸µ¹Ò¶õ¼«±Ò´±¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¡È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡É¤Î¸ª½ñ¤¤Ç»ÔµÄÁª¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡È·ÐÎòº¾¾Î¡É¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÒ¶Í»á¤Ï4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·±Îý¤Î²áÄø¤Ç¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬·ÐÎòº¾¾Î¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ¶Í»á¤Ï¡ÈË¡Î§²È¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡È¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡É¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÊÃÏÊý»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤ÎÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÅê¹Æ¤À¤±¤Ë¡¢À¤´Ö¤«¤é¤â¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡È²¿¤«¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ª¸ß¤¤ÂçÊÑ¡É¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤Ë¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Èï³²¼Ô¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï°ÊÁ°¤âX¤Ç¥é¥ó¥Á¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ô¥¤¥¸¥ï¥ë¤Ê¼ÁÌä¤â¤¤¤í¤¤¤í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡Õ¤È¡ÈËÛÊü¤ÊÅê¹Æ¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤â°Æ¤ÎÄê¡È±ê¾å¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÏÊý»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÅê¹Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ô¤¢¤ì¤À¤±ÌµÂÌ¤ÊÀÇ¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¿»ÔÄ¹Áª¤ÇÀÇ¶â¤ò»È¤¤À®²Ì¤â½Ð¤µ¤º¤ËÂà¿¦¶â¤È¾ÞÍ¿¤òÌã¤¦¤À¤í¤¦¤·»ÔÌ±¤«¤éÈãÈ½¤ò¼õ¤±ÉÔ¿®Ç¤¤ò2²ó¤â·èµÄ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤³¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¤«¡¡µ»ö¤ò¸«¤ÆÊò¤ì¤ÆÊª¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔÈï³²¼Ô¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É²Ã³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©ÊÒ¶Í»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«±ÒÂâ´ð½à¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢µ»ÎÌÉÔÂ¤Ç¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¡ÖÅÓÃæ¤Ç¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡×¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÁªµóÃæ¤Ë¸øÉ½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Õ
¡Ô²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÈÝÄê¤¹¤ëµ¤¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦È¯¿®¸«¤ë¤È¤³¤Î¿Í¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸çÓ¤á¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡©¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£¡Õ
¡Ô¤¿¤ÀÃ±¤Ë·ÐÎò¤òº¾¾Î¤·¤¿¤Î¤¬°ì½ï¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÁÇÄ¾¤ËÏÍ¤Ó¤º¤Ë¶ì¤·¤¤¼áÌÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤â¤¬¸«»ö¤Ë°ì½ï¤Ç¤¹¡£¡Õ
¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë