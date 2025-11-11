【ARC Raiders】 10月30日 リリース 価格： Standard Edition 6,000円 Deluxe Edition 9,000円

ネクソンは、連結子会社であるEmbark Studios ABが手掛けるプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用PvPvEエクストラクション・アドベンチャー「ARC Raiders」が、世界累計販売本数400万本を突破したことを発表した。

最大同時接続者数は発売初週を上回り、全プラットフォーム合計で70万人以上を記録した。なお本作は、10月30日のリリース以降、Steamの世界売上ランキング首位を維持している。

本作は、大規模なPvPvEサンドボックスの中で、プレーヤー自身で物語を開拓していくエクストラクション・アドベンチャー。崩壊した世界を駆け回る、ならず者のガンマン「レイダー（Raider）」となり、凶悪な機械生命体「ARC」や敵対するレイダー、そして常に待ち受ける様々な脅威に立ち向かう。

【ネクソン イ・ジョンホン氏コメント】

ネクソン史上最も成功したグローバルローンチを成し遂げたEmbark Studiosに心からお祝いと感謝の意を表します。プレーヤーコミュニティの皆さまが本作に注ぐ熱意には深く感銘を受けており、今月後半より実装予定の新しいマップ、ARC マシン、武器、クエストなどのコンテンツプランによってその盛り上がりをさらに高めていけるよう努めてまいります。

