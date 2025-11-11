「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１０時現在で、日本カーバイド工業<4064.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１１日の東京市場で、カーバイドは大幅続伸し年初来高値を更新。１０日取引終了後に発表した２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算が好感されているようだ。



営業利益は前年同期比６５．７％増の２０億９３００万円となり、通期計画の３３億円に対する進捗率は６３．４％となった。電子・機能製品事業は光学関連分野向け粘・接着剤が中国市場での競争激化により出荷が減少した半面、医薬品や農薬向け製品の出荷が増加。フィルム・シート製品事業は米国追加関税措置により米国向け製品の出荷が減少した一方、ブラジルでの二輪車関連製品や欧州でのナンバープレート向け製品の出荷が増加した。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS