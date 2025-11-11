ナイメヘンのMF佐野航大が個人技弾

オランダ1部NECナイメヘンは、11月9日のエールディビジ第12節でFCフローニンゲン戦に2-0で勝利した。

この試合ではNECのMF佐野航大が先制ゴールを挙げ、チームの勝利に貢献している。守備網を突破して左足で決めた一撃に、SNS上では「素晴らしいゴール」などのコメントが寄せられた。

この試合はNECのクラブ創立125周年を祝う特別な一戦であり、試合前から祝福ムードとなっていた。そんなピッチ外とは裏腹に前半の試合展開は停滞する。むしろピンチが多かったNECだったが、後半に入って佐野が均衡を破る。

後半6分にバサル・オナルからアタッキングサードにさしかかるところでパスを受けた佐野は、そのままドリブルで仕掛ける。相手の守備陣が寄せることができないなか、ドリブルでエリア内まで侵入すると左足を振り抜き、ボールをゴールに流し込んだ。

SNS上では「左足一閃 試合の流れを引き寄せた、素晴らしいゴール」「体大きくなった？」「うま！」「よく決めたな」「そんなにシュートコースなかったと思うけど」「完璧すぎる」「代表で見たかったよ」「航大すげえええ！」「うま！」といったコメントが寄せられた。

また、佐野の今季初ゴールでリードしたNECは、FW塩貝健人も追加点を挙げており、日本人のアベックゴールで記念日の試合をものにして、7位に順位を上げている。（FOOTBALL ZONE編集部）