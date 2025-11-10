CHEMISTRYÆ²ÄÁ²ÅË®¤Ë¡Ö46ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë¡ªDa-iCE¤È¤Î²Î¾§Æ°²è¸ø³«¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈþÀ¼¡×¡Ö²û¤«¤·¤¯¤ÆºÇ¹â¡×
¢£Da-iCE¤ÎSNS¤Ç¤â¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¥³¥é¥ÜÆ°²è¸ø³«
¡ÚÆ°²è¡ÛCHEMISTRY¡ßÂçÌîÍºÂç¡õ²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡ÖMy Gift to You¡×¡¿¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×①～②
CHEMISTRY¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢CHEMISTRY¤ÈDa-iCE¤ÎÂçÌîÍºÂç¡õ²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬¡ÖMy Gift to You¡×¤ò²Î¤¦Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
CHEMISTRY¤ÈDa-iCE¤ÎÂçÌî¡õ²ÖÂ¼¤Ï11·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ØMUSIC FAIR¡Ù¤Ç¡ÖMy Gift to You ～ I wonder¡×¤ÎSP¥á¥É¥ìー¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏCHEMISTRY¤ÎSNS¤Ç¡¢4¿Í¤¬CHEMISTRY¤Î¡ÖMy Gift to You¡×¤ò²Î¤¦Æ°²è¤¬¡¢Da-iCE¤ÎSNS¤ÇDa-iCE¤Î¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ²ÖÂ¼¤¬¥Ð¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¥Õ¥ê¤ò¤·¡¢3¿Í¤¬¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ýー¥º¤ò¤È¤ëÆ°²è¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈþÀ¼¡×¡Ö²û¤«¤·¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÆ²ÄÁ46ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£