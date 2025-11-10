今さら聞けない名古屋市主婦殺害事件、犯人像に新事実「事件10年前に娘を病気で…」
YouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」が、「【事件詳細】名古屋市主婦殺害事件、犯人はどんな人間？」と題した動画を公開。動画内で懲役太郎氏が、事件の背景に迫る新たな事実を解説した。
動画で明かされたのは、安福久美子容疑者の過去に関する衝撃的な事実である。懲役太郎氏は、警察発表の情報として、「事件の10年ほど前に、幼稚園に通っていた幼い長女を血液の重い病気で亡くしていた」という事実を提示した。この出来事が、容疑者のその後の人生に大きな影を落としていた可能性を指摘している。
長女の死後、安福容疑者は同居する親族との関係が悪化したという。懲役太郎氏は「親族から子供を亡くしたことをひどく指斥されて落ち込んでいた」と述べ、精神的に追い詰められていった様子を説明。この人間関係の悪化を機に、一家は一戸建てからマンションへ、そして再び別の一戸建てへと住居を転々としていた経緯も明らかになった。
また、安福容疑者と被害者家族との接点についても言及。容疑者は被害者の夫と高校の同級生であり、同じソフトテニス部に所属していた。懲役太郎氏は、過去に容疑者が被害者の夫に対して恋愛感情を抱いていた可能性を示唆するエピソードにも触れ、積年の思いが事件の一因となった可能性も考えられるとした。事件の背景には、単なる怨恨だけでなく、長年抱えてきた複雑な事情があったことがうかがえる。
