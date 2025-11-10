TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）の公式SNSが更新。YEONJUN（ヨンジュン）が鍛え上げられた肉体でダンスする動画が大きな注目を集めている。

【動画】鍛え上げられた美しい筋肉を披露し踊るヨンジュン（TXT）／すっぴんからステージメイクに変身！ほか（2本）【写真】ヨンジュンの多彩な魅力満載MVオフショット／応援に駆けつけたボムギュとの仲良しショット

■美しい肉体をあらわにクールに踊る新曲「Talk to You」

11月7日にソロ初アルバム『NO LABELS: PART 01』をリリースしたヨンジュン。今回公開された動画では、ハードロックジャンルのタイトル曲「Talk to You」のダンスを披露している。

オールバックにしたダークグレーの髪、素肌にボリューム感のある赤のファージャケット、そして黒のレザーパンツというMVでも着用していたロックスターを思わせる装いで登場。ファージャケットの肩を大胆にずらしながら、引き締まった肩や腹筋をあらわにして全身を使ったダイナミックでクールなダンスを展開した。舌をペロリと覗かせる仕草や、カメラに挑むような眼差しにも色気が溢れる。

また、収録曲「Coma」に合わせてヨンジュンが素顔＆私服から舞台メイク＆衣装に変身する動画、デニムジャケット、Tシャツ、タンクトップにポロシャツと、衣装を変えながら歌う動画など、さまざまなショート動画でもファンを魅了している。

SNSでは、「体が衣装」「ついにタンクトップも脱ぎ捨てたね」「オーラ爆発してる」「めちゃくちゃかっこいい」「爆イケヨンジュン最高」など、絶賛のコメントが寄せられている。

■TXTヨンジュン筋肉バキバキの舞台裏ショット

TOMORROW X TOGETHERのWeverseでは、「Coma」「Let Me Tell You（feat. Daniela of KATSEYE）」、そしてタイトル曲「Talk to You」の3曲をオムニバス形式で織り込んだMV『NO LABELS: PART 01』のオフショットも公開。ブラックレザーのセットアップで見せたクールな佇まいや、カメラに向けた笑顔のキスショット、赤のファージャケットで撮影に没入する表情など、ヨンジュンの多彩な魅力が切り取られている。

■ボムギュの応援に笑顔のヨンジュン ステージ裏で見せた仲良しショット

11月9日放送の音楽番組『人気歌謡』には、ヨンジュンのソロ活動を応援するため、メンバーのBEOMGYU（ボムギュ）が駆けつけた。グループの公式Xには、「TEAM YJ LET’S GO!」と声を合わせながら楽しげに手をクロスするヨンジュンとボムギュの動画が投稿され、パフォーマンスでのクールな表情とは対照的に、リラックスした笑顔を見せている。