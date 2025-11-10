J£±Í¥¾¡¤Ï¼¯Åç¤Î·ë²Ì¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£¾®Àô²ÂÊæ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡Ö¥Ö¥ì¤º¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬Çð¤Î¥«¥é¡¼¡×
¡¡¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¹Åç¤Ë£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¼º°Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿J£±Âè36Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¡£¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÇð¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½àÈ÷¤ÈÌÀ³Î¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÁÖ²÷¤Ê¾¡¤ÁÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¾®Àô²ÂÊæ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¹Å¤µ¤ò½Ð¤»¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥ë¥ô¥¡¥ó¤«¤é¡ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±½µ´Ö¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬º£Æü¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ê¡×¤È¾®Àô¡£¹ÅçÀï¤«¤é£±½µ´Ö¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¼éÈ÷¤òÁÛÄê¤·¡¢¹ÅçÀï¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥Ä¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÎý½¬¤ò£±½µ´ÖÀÑ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î¹ÅçÀï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£²æËýÈæ¤Ù¤Î¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤ÇÁ°¿Ê¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤â¡¢¾Ç¤ì¤º¤ËÁê¼ê¤Ø¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¡£¡ÖÁ°È¾¡¢¤«¤Ê¤êÁê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¤É¤Ã¤³¤¤¤Ç¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÎÊý¤¬Áö¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¾Ç¤ì¤º¤Ë¡¢Áê¼ê¤òÆ°¤«¤·Â³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¸å¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾®Àô¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÏÎäÀÅ¤À¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÇÏ¾ìÀ²Ìé¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¸¶ÅÄÏË¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Áê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶¤¦·Á¤Ç¡¢Çð¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤³¤«¤éÆÍ¤Êü¤·¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡¢»þ´Ö¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯¼é¤ë¤«¤Ï¡¢È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¾®Àô¤â¡Ö£²ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡¢¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤âÊÝ»ý¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¸Ä¡¹¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÈÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤ÇÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤«¤é¤â¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤òÂ³¤±¡¢¼«¿Ø¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¸º¤é¤»¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¼éÈ÷Åª¤Ë°ú¤¤³¤â¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç½Æ°Åª¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÅçÀï¤Ç¤Ï£³¼ºÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¡£¾®Àô¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎý½¬¤Ï¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼º¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¤Àµ¤Ë°Õ¼±¤¬¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àô¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¤º¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Çð¤Î¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡£¼ÂÄ¾¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬Îý½¬¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ä»î¹ç¤Ç¤Î²æËý¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎºÇÃæ¤Ç¡¢¼¯Åç¤ÎÆ°¸þ¤ÏÅöÁ³µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾®Àô¤Ï³°Éô¤Î¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¤½¤¦Æ¯¤¤«¤±¤¿¡£¡Ö¼¯Åç¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¾·×¤Ê¾ðÊó¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÂ¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¡¦·Ð²á¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÇÏ¾ì¤¬¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¤ÇÌÜ±£¤·¤ò¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾éÃÌÈ¾Ê¬¤ËÌÀ¤«¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¤òÉ½¤ï¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¥¯¥é¥Ö£²ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢¥ê¥«¥ë¥É´ÆÆÄ¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Çð¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ë½Ð¤ë²ÁÃÍ¤Ï²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨Æñ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¾®Àô¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¡¢ACL¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬º£¤ÎACL¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«»î¤·¤¿¤¤¡£¤½¤³¤ò¾¡¤Æ¤Ð¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¼«Ê¬¤¬±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¸«¤Æ¤¤¿À¤³¦¡¢º£ÅÙ¤ÏÇð¤Ç¤½¤³¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÇð¤¬¤³¤³¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤â¡¢Í¥¾¡¤Ï¼¯Åç¤Î·ë²Ì¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢£²°Ì°ÊÆâ¤Ï¼«ÎÏ¤Ç³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤·£²°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤â¡¢¸½ºß¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëACL¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤«¤éÍ¥¾¡¥¯¥é¥Ö¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢½Ð¾ì¤Î¸¢Íø¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ò¾®Àô¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¯Åç¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ç¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡È¿¾Ê¤ÏÈ¿¾Ê¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Çð¤Ï¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Ãå¼Â¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÌ¾¸Å²°Àï¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü²Ï¼£ÎÉ¹¬
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
