「おそらく機嫌が良くなかったと思うので…」室屋成が明かした青森山田高時代の“恩師”黒田監督との再会の舞台裏【FC東京】
“天皇杯準決勝の前哨戦”となったFC町田ゼルビアとのリーグ戦を１−０と制したFC東京。「最後のところはやらせなかった」と守備に手応えを感じていたひとりがサイドバックを担った室屋成だった。
室屋にとって、この一戦は特別なゲームだった。町田の黒田剛監督は青森山田高時代の恩師。試合後、室屋は「監督と初めて対峙する試合だったので、勝てて良かったです」と笑顔で振り返った。
「天皇杯のことは個人的にあまり意識していなくて、このリーグ戦で町田に勝ててないと聞いていて、『俺が出て勝ちたい』と思っていましたし、黒田さんにも勝ちたいという気持ちでした」（室屋）
“恩師”黒田監督も試合後、「安斎（颯馬）の成長をピッチ上で目の当たりにしましたし、また室屋成も奮闘していて、教え子が対戦相手に２人いるというのはすごく感慨深い」とコメント。これを伝えると、室屋は「ありがとうございます」と柔らかい笑みを浮かべた。
「自分をここまで押し上げてくれた恩師なので感謝しかないです。高校時代は監督とともに国立を目指してやっていたのが、今日、こうして国立で試合をするのは感慨深いというか、特別な時間でした。その感覚を次の天皇杯でも味わいたいです」
試合後に黒田監督と話す機会があったのか尋ねると、室屋は少し言いにくそうに再会の舞台裏を明かしてくれた。
「挨拶をほんの一瞬だけしました。おそらく監督は（負けて）機嫌が良くなかったと思うので（苦笑）」
監督との短いやりとりも含め、室屋にとってこの日の国立は忘れがたい時間となった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
