日本代表の新ユニホームが好評を博している。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　来年の北中米ワールドカップでも着用する日本代表の新ユニホームが好評だ。

「HORIZON（水平線）」をコンセプトにした新キットは、胸の中央部分に、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させるグラフィックが複数施されているのが特徴となっている。

　海外メディアからの評価も両国だ。開催国アメリカのメディア『Sports Illustrated』は、各国の新ユニホームを紹介する記事のなかで、「日本はクオリティの悪いシャツを決して出さない」と称賛した。
 
「日本は美しいサッカーシャツ以外に何かをリリースしたことがあるか？ 答えは、断固としてノーだ。日本代表の最新ホームユニホームは、伝統的な深いブルーを基調に、胸元を横切る淡い白線の波模様と中央のエンブレムが鮮やかに彩っている。襟の後ろには、予想通り国旗があしらわれている」

　この新たなユニホームを着用した日本代表の戦士たちが、ワールドカップの舞台で大暴れする姿をファンは心待ちにしているはずだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日本は高評価！世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！

 