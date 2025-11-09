[11.9 J1第36節](Eピース)

※13:00開始

主審:谷本涼

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 9 ジャーメイン良

MF 14 田中聡

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 39 中村草太

FW 17 木下康介

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

DF 13 新井直人

MF 18 菅大輝

MF 25 茶島雄介

MF 32 越道草太

FW 41 前田直輝

FW 51 加藤陸次樹

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

監督

ミヒャエル・スキッベ

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 26 荻原拓也

DF 88 長沼洋一

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 14 関根貴大

MF 25 安居海渡

FW 99 イサーク・キーセ・テリン

控え

GK 16 牲川歩見

DF 4 石原広教

DF 28 根本健太

MF 6 松本泰志

MF 10 中島翔哉

MF 21 大久保智明

MF 22 柴戸海

MF 39 早川隼平

FW 17 小森飛絢

監督

マチェイ・スコルジャ