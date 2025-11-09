広島vs浦和 スタメン発表
[11.9 J1第36節](Eピース)
※13:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
FW 17 木下康介
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 32 越道草太
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 25 安居海渡
FW 99 イサーク・キーセ・テリン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 28 根本健太
MF 6 松本泰志
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 22 柴戸海
MF 39 早川隼平
FW 17 小森飛絢
監督
マチェイ・スコルジャ
※13:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
FW 17 木下康介
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 25 安居海渡
FW 99 イサーク・キーセ・テリン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 28 根本健太
MF 6 松本泰志
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 22 柴戸海
MF 39 早川隼平
FW 17 小森飛絢
監督
マチェイ・スコルジャ