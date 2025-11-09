timelesz松島聡＆猪俣周杜が『相葉マナブ』初登場！恒例の「松茸狩り」にチャレンジ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

相葉雅紀が各地に出向き、日本についての様々なことを学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』。11月9日は、ゲストにオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜日23時～）で主演を務めている松島聡（timelesz）と同作に出演中の猪俣周杜（timelesz）を招き、番組恒例の「松茸狩り」を届ける。

■先輩・相葉が後輩の松島聡＆猪俣周杜に真剣アドバイス

今回、相葉、バイきんぐ・小峠英二、ハナコ・岡部大、あばれる君、そして松島と猪俣が訪れたのは長野県上田市。相葉は「猪俣くんは初ですよね。聡ちゃん（松島）は（番組に）来たことあるよね？」と問うが、実は松島も番組初出演。

相葉との関係性を聞かれた松島は「僕はいろいろと番組やイベントでご一緒させていただいています」とコメントする。

一方、相葉とは初対面となる猪俣は共演が楽しみなあまり、収録日の前日に相葉の夢を見たといい、「相葉さんは、優しい太陽みたいなイメージだったんですけど…」と、まさかの夢の内容を告白。オープニングから大盛り上がりとなる。

番組で過去5回トライしている「松茸狩り」だが、2022年はなんと合計34本ゲットの大収穫祭に。「松茸に慣れちゃった！」と相葉も満面の笑みで振り返るが、一昨年は4本、昨年はなんとゼロと不振続き…。今年はなんとか巻き返したい一同を前に初挑戦となる猪俣は「運がいいのでいち早く僕が見つけます！ もう松茸がある雰囲気を感じています」と堂々宣言。これを聞いた相葉は「勢いのある後輩たちが、“持ってる”か“持ってないか”が今日でわかる！」とプレッシャーを与える。

■“表情筋体操”を変顔＆雄叫びで体現しまさかの「放送事故」

早速6人は松茸狩りの名人と一緒に緑深き山中に足を踏み入れる。主にアカマツの根に発生する松茸を見つけるコツは、落ち葉の膨らみ。そのため、斜面の下からこんもりとした膨らみを探すことが大事。特に日当たりがよく、風が通る環境に生えやすいとのことで、名人が松茸ポイントに案内。

そして相葉をはじめ、松島と猪俣も「どこだろう？」と急な斜面で落ち葉をめくり続ける。と、ここで松島の“相葉に負けないこと”のアンケートが紹介されることに。それが「恥じらいなく表情筋体操ができる」。 「恥じらいなくやることでその日のコンディションが決まる」（松島）とアドバイスされながら、相葉も松島とともに表情筋を活性化させるべく“変顔”＆“雄叫び”を披露するが、これが「放送事故！」（松島）レベルに!? 小峠からは「斜面でやることじゃない！」と猛烈ツッコミが入る。

その後も引き続き、強いまなざしで地面を見つめ、手作業で松茸を探し続ける一同だが、徐々に不穏な空気が…。名人いわく、今年は例年より雨が少なかったせいで、収穫のベストタイミングは1週間後。松島は「僕、1週間後のスケジュール空いてますか？」とスタッフに尋ねるほど前のめりだが、相葉は「聡ちゃんと猪俣くんは“持ってない”ということで…」とダメ出し。これを聞いたふたりは 「ちょっと待ってください！ “持って”ますって！」と、落ち葉をめくる手はさらに進むのだった。

やがて相葉たちが「見つけたいなぁ…」とあきらめムードとなったそのとき、まさかの奇跡が起こる。いったい記念すべき“初松茸”をゲットしたのは誰!?

またこの日は、「相葉くんに憧れている」という松島から、相葉のまるで“マザー・テレサ”のような（!?）優しさあふれるエピソードが明かされる。さらに、アイドルとして大事にしていることなどを相葉が助言、timeleszの新メンバーとなった猪俣も大いに感銘を受ける。また、“土瓶蒸し”、“松茸ごはん”、“松茸ピザ”といった、松茸尽くしのぜいたくな料理にも注目だ。

■番組情報

テレビ朝日『相葉マナブ』

11/09（日）18:00～18:56

出演：相葉雅紀、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君

ゲスト：松島聡（timelesz）、猪俣周杜（timelesz）

