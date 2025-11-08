◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 第３日（８日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、ツアー２１勝の鈴木愛（セールスフォース）は６バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７０で回り、通算１１アンダーに伸ばした。首位と４打差の５位で最終日に臨む。

３１歳のベテランが、朝から思わぬハプニングに見舞われた。

「スタート時間を間違えて、４０分くらい遅く来ちゃった。気づいてなかった」。

ティーオフ時間は午前１０時１６分。ロッカールームから出ると、キャディーから「愛ちゃん、スタートまで１時間切っているよ」と伝えられたが、「切ってないよ、大丈夫だよと言って…。時間を見たら、エッ！って感じだった」。普段は１時間半ほど入念にショット、アプローチ、パットを打つのがスタート前のルーチンだが、この日は短めの５０分ほどで調整した。

「だいぶバタバタした。アプローチは１０分くらいでポン、ポン、ポン…と。ちょっと調整不足だった」と苦笑い。スタート時刻から逆算した出発時間を間違え「私があまり計算ミスをすることはないので、（周囲も）疑わなかったんだと思う」と振り返り、「明日は計算してちゃんと練習します」と反省した。

この日は前半の３番パー３で数１０センチに寄せてバーディー先行したが、８、９番で連続ボギー。後半は１０番で１メートル、１３番は４メートル、１５番は３メートルに寄せてバーディーを重ねた。１７番パー４は「セカンドがいいショットだったけど、めっちゃフライヤーして奥のバンカーにいった」とダブルボギーを打ったが、最終１８番でバーディーで締めた。

２週前まで５戦連続の予選落ちと振るわず、前週はクラブを握らずにリフレッシュ。復帰した今大会は首位と４打差の５位で最終日を迎える。「パットのフィーリングはいいので、なるべくバーディートライをしたい」。２０１９年大会以来の米ツアーＶとなる通算２２勝目を逆転でつかみとる。