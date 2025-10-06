笑顔がトレードマークのRayモデルといえば、三浦理奈！今回は、そんな理奈が大切にしているという「コミュニケーションの5ヵ条」と、Rayチームが教えてくれた「理奈へのタレコミ」をご紹介します。読めば読むほど、愛されガールのポジティブマインドに元気をもらえるはず♡ハッピーマニアな三浦理奈まわりを笑顔にする天才♡笑顔がトレードマークのRayモデルといえば、理奈！人懐っこいコミュ力や笑顔のパワーはもちろん