レゾンデートル（東京都新宿区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】「えっ…生々しい……！」 これが、既婚男女たちが答えた《浮気になると思う行動》です！

「不満」「寂しい」「当てつけ」…

調査は2025年9月、20代〜50代の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）から有効回答を得ています。

全回答者に「結婚後、浮気をしたことがあるか」を聞いたところ、「ない」と回答した人が82.88％を占めた一方で、「ある」と答えた人も全体の17.12％に上り、10人に1〜2人の割合で「浮気をしたことがある」という結果になりました。

加えて、全回答者に「今後、浮気をしたいか」を聞くと、「浮気したい」と答えた人は全体の10.71％に。「浮気したくない」が多数を占めたものの、「分からない」と答えた人も19.15％いました。

男女で比較すると、男性の方が「浮気したい」と回答した人が3倍近く多い結果に。また世代別では、家庭や仕事での責任が重くなりがちでライフステージに変化が多い30代・40代のミドルエイジ層が、最も「浮気したい」と考える傾向が高く出ています。

「浮気したい」と回答した“浮気予備軍”に理由を聞くと、「妊娠中や子育てが始まってから浮気したいと思うようになった」といったライフステージの変化を挙げる人をはじめ、「欲求不満」や「寂しいとき」「ストレス」など自分自身の問題や、「パートナーが冷たいとき」「相手が浮気をした」など相手に問題があるケース、「家に居場所がない」や「配偶者への不満」など配偶者との関係性、「魅力的な人に出会った」「ときめきが欲しい」といった異性への意識など、さまざまな理由が集まる結果に。「夫婦関係が悪くセックスレス」という配偶者への当てつけや不満を挙げる生々しい理由もあったということです。

既婚者の皆さん、もし「今後、浮気をしたいか」と問われたら、あなたなら何と答えますか？