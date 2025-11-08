この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、自身のYouTubeチャンネルで『知らないと損する！腰痛の治し方！たった３点手をもむだけ！』と題した最新動画を公開した。冒頭で「腎臓の血流が悪いと、腰痛を引き起こす原因にもなります」と語り、“手もみだけ”で取り入れやすいセルフケアを自ら実演している。



音琶氏は「腰痛があると、ストレッチや運動は負担になりやすいが、今回は手を揉むだけなので座ったままでも寝ながらでも取り入れられる」と説明。視聴者からは「手のひらを押している途中から体が温まり、腰や下半身がぽかぽかしてきた」「押している途中から楽になったと感じた」といった声が寄せられていると紹介した。



実践パートでは、背骨下部・腎臓・輸尿管の3つの反射区に触れ、押し方の要点を丁寧に示している。背骨下部の反射区は親指の付け根を3等分した下端付近を、握りこぶしのまま親指の角で押す。左右対応で、それぞれ7秒を目安に3回。呼吸を止めず、力みを抜くことがポイントである。



腎臓の反射区は手のひら中央付近。親指の腹で垂直に押し、左右それぞれ7秒×3回。範囲が広いため、直径500円玉ほどの円を描く感覚で探ると外しにくい。痛みが出やすい指を守るためには、押される側の手首を少し内側に回して“置くように押す”と負担が減る。道具を使う場合も、押し付ける側で強さを調整するやり方が紹介されている。



輸尿管の反射区は、腎臓の位置から斜め下。親指の腹をやや角度づけて垂直に当て、7秒×3回。爪が気になる場合は、人差し指の第二関節で軽く当てる方法も取り上げられる。いずれも「痛気持ちいい」程度を目安にし、無理はしない姿勢が一貫して示される。



まとめとして、各反射区は1か所7秒、3～5回を目安に、1日3～5回。実施後は水分をとって流れを促すこと、腰回りを冷やさないことが推奨される。短期間でやめず、数週間から1か月ほど続けると、日常の中で取り入れ方が自分のリズムに馴染むとしている。



短時間で取りかかれること、家族に手伝ってもらっても良いこと、テレビを見ながらや就寝前にも行えることなど、続けやすい工夫が随所で語られる。3点だけに絞った流れは覚えやすく、初めてでも迷いにくい構成である。丁寧な手元の動きとカウントが添えられているため、画面を見ながら同じペースで実践しやすい動画となっている。