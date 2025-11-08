読売テレビの佐藤佳奈アナ、年下の方が甘えやすい理由は“優しすぎる弟”
読売テレビの佐藤佳奈アナ（28歳）が、11月7日に公開された、関西テレビ公式YouTubeチャンネルの動画に出演。年下の方が甘えやすい理由は弟だと話し、関西テレビの橋本和花子アナから「弟さん優しすぎて話入ってこない」と言われた。
関西テレビと読売テレビが、それぞれのYouTubeチャンネルでコラボ動画を公開することになり、読売テレビの佐藤佳奈アナと関西テレビの橋本和花子アナがトークを実施。
橋本アナが佐藤アナに「甘えたい派ですか？ 甘えられたい派ですか？ イメージはもうめちゃくちゃ甘えそう。にゃんにゃん的な」と質問。
佐藤アナは「相手によるかもしれない。なんか私、年下好きで。なんか年下の方が甘えやすい。だから過去お付き合いした人は年下の時は私がすごく甘えてたかも。逆に相手が年上だとなんかちょっと自分もちゃんとしなきゃって思って甘えづらいかもしれない」と答える。
佐藤アナによると、佐藤アナの弟がすごく優しくて、何でも言うことを聞いてくれるタイプであり、「ソファーとかで寝てて『お姉ちゃん風邪引くよ』みたいな。『せめてメイク落としな』みたいな。『めんどくさいから落として』とか言うと、クレンジングシートとか持ってきて落としてくれるような弟だったから、だから年下の方がそういう点で甘えやすいのかもしれない」と話す。
橋本アナは「できすぎくんじゃないですか！」と驚き、「弟さん優しすぎて話入ってこない。メイク落としてくれるんですか？」と言うと、佐藤アナは「私が育てた」「メイク落としてくれるのいいよね。そんな彼氏いたら良くない？ メイクを落として、で、なんかこう軽く化粧水とかまで塗ってくれて準備を整えさせてくれる」と語った。
