今日8日(土)は広く晴れて、行楽日和でしょう。ただ、北海道から関東は昨日7日(金)に比べ、気温が急降下。紅葉狩りなどは暖かくしてお出かけください。

日中は広く晴天 夜は西から天気下り坂

北海道は昨日7日(金)は広く雪が降り、今日8日(土)午前2時までの紋別空港の積雪は27センチとなりました。午前8時現在、一部で降っている雪は段々とやむでしょう。今日8日(土)は各地とも日差しが戻り、強い北風は次第に弱まりそうです。

東北は、太平洋側では日中は晴れる所が多くなりそうです。日本海側は雲が広がりますが、薄日が差す所があるでしょう。

関東甲信と東海は午前中は日差しが届きそうです。午後は段々と雲が増えるでしょう。

北陸と近畿、中国地方は時おり、雲が広がる所がありますが、日中は広く晴れる見込みです。

四国は青空が広がり、洗濯日和になりそうです。

九州も日差しが届きますが、天気はゆっくり下り坂です。夜は雨の降る所があるでしょう。

沖縄は、おおむね晴れそうです。ただ、所々でにわか雨があるでしょう。





明日9日(日)は前線や低気圧の影響で、西から雨の範囲が広がります。今日の日差しを有効にお使いください。

晴れても空気が冷たい 紅葉狩りは寒さ対策を

今朝の北海道は冷え込みが強まり、今季最も低い最低気温となった所が多くなりました。十勝地方の上士幌では全国で一番低い、マイナス7.5℃。札幌のでも、マイナス2.1℃と今季一番寒い朝を迎えました。このあとも北海道は気温があまり上がらず、11月下旬〜12月上旬並みとなりそうです。暖かくしてお過ごしください。

東北や関東は気温が急降下。昨日7日(金)の東京は最高気温は、21.7℃と10月中旬並みでした。今日8日(土)の東京は17℃の予想で、5℃くらい低いでしょう。紅葉狩り日和になりますが、寒さ対策をしっかりしてお楽しみください。

東海から九州は、昨日と同じくらいかやや低い程度で、日中は過ごしやすいでしょう。

ただ、朝晩と昼間の寒暖差が大きくなりますので、お出かけには脱ぎ着しやすい服装がよさそうです。



沖縄は、真夏日に迫る暑さが続くでしょう。