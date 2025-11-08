今日8日は全国的に晴れて行楽日和 北海道から関東は7日より気温が大幅ダウン
今日8日(土)は広く晴れて、行楽日和でしょう。ただ、北海道から関東は昨日7日(金)に比べ、気温が急降下。紅葉狩りなどは暖かくしてお出かけください。
日中は広く晴天 夜は西から天気下り坂
北海道は昨日7日(金)は広く雪が降り、今日8日(土)午前2時までの紋別空港の積雪は27センチとなりました。午前8時現在、一部で降っている雪は段々とやむでしょう。今日8日(土)は各地とも日差しが戻り、強い北風は次第に弱まりそうです。
東北は、太平洋側では日中は晴れる所が多くなりそうです。日本海側は雲が広がりますが、薄日が差す所があるでしょう。
関東甲信と東海は午前中は日差しが届きそうです。午後は段々と雲が増えるでしょう。
北陸と近畿、中国地方は時おり、雲が広がる所がありますが、日中は広く晴れる見込みです。
四国は青空が広がり、洗濯日和になりそうです。
九州も日差しが届きますが、天気はゆっくり下り坂です。夜は雨の降る所があるでしょう。
沖縄は、おおむね晴れそうです。ただ、所々でにわか雨があるでしょう。
晴れても空気が冷たい 紅葉狩りは寒さ対策を
今朝の北海道は冷え込みが強まり、今季最も低い最低気温となった所が多くなりました。十勝地方の上士幌では全国で一番低い、マイナス7.5℃。札幌のでも、マイナス2.1℃と今季一番寒い朝を迎えました。このあとも北海道は気温があまり上がらず、11月下旬〜12月上旬並みとなりそうです。暖かくしてお過ごしください。
東北や関東は気温が急降下。昨日7日(金)の東京は最高気温は、21.7℃と10月中旬並みでした。今日8日(土)の東京は17℃の予想で、5℃くらい低いでしょう。紅葉狩り日和になりますが、寒さ対策をしっかりしてお楽しみください。
東海から九州は、昨日と同じくらいかやや低い程度で、日中は過ごしやすいでしょう。
ただ、朝晩と昼間の寒暖差が大きくなりますので、お出かけには脱ぎ着しやすい服装がよさそうです。
沖縄は、真夏日に迫る暑さが続くでしょう。