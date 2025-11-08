2年連続でMLBワールドシリーズを制覇し、世界一に輝いたドジャース。日本時間11月4日にロサンゼルスで行われた優勝パレードでは、2階建てバスの上からファンの声援に応える大谷翔平選手（31）と妻・真美子さん（28）の仲睦まじい姿が話題に。だがそのウラではMVPに輝いた山本由伸投手（27）をめぐって、“ある女性”の存在にも注目が集まっていた――。

その人物とは、モデルのNikiこと丹羽二希（29）。ドジャースが優勝を決めた日本時間2日、米テレビ局『NBC4』のアンカー兼リポーターを務めるマリオ・ソリス氏がインスタグラムに投稿した動画に、彼女が映り込んでいた疑惑が浮上しているのだ。

2分50秒あまりの動画では、優勝直後のセレモニーに向かうドジャースの選手や友人、関係者らの様子が収められていた。ドジャース夫人会のメンバーも列をなして通路を歩くなか、最後尾にロングヘアの黒いキャップを被った女性の姿が。一瞬の映像だったが、SNSではこの女性がNikiではないかと指摘が相次ぐことに。

また、4日配信の「女性セブンプラス」によれば、彼女のエージェント事務所は同メディアの取材に「プライベートは本人に任せております」と答えるにとどめたという。

果たして、この女性の正体はNikiなのか。謎が深まるいっぽう、山本との親密疑惑が噂されるのには理由がある。それは昨年10月末にドジャースがワールドシリーズを制覇した直後、海外の人気TikTokerが投稿した動画が注目を集めたことがあった。

「動画の内容は、ビバリーヒルズのショッピングモールで女性と並んで歩く山本投手に声をかけるというもの。このTikTokerはフォトグラファーを名乗り、山本投手にストリートスナップの撮影とインタビューを依頼。その流れで一緒にいた女性に『調子はどう？名前は？』と尋ねたのですが、女性は『I’m Niki』と答えて握手に応じていたのです。ただ、最終的に山本投手は依頼を断り、動画の撮影も止めるよう伝えて去ってしまいました。

そのほか、Nikiさんが昨年8月にインスタグラムへ投稿した、飛行機内での自撮り写真や大谷選手もお気に入りのハンバーガーチェーンでの自撮り写真も話題に。投稿のなかで彼女が身に着けていたキャップやヘッドホンなどのアイテムが、“山本投手とお揃い？”とファンがざわついていました」（芸能ライター）

’14年に開催されたオーディションをきっかけに、芸能界入りを果たしたNiki。’16年11月から配信・放送されたリアリティーショー『TERRACE HOUSE ALOHA STATE』（フジテレビ系）では、抜群のスタイルと美貌から“テラハ史上No1美女”として一躍ブレイクすることに。’17年からは3年連続で「世界でもっとも美しい顔100人」にランクインし、人気ファッション誌の専属モデルからCM、ドラマ出演など幅広く活動。現在はSNSを中心に発信を続けており、若者を中心に憧れの存在として支持されている。

「Nikiさんが人気なのは外見の美しさだけでなく、自然体で気さくな人柄も大きいでしょう。どんな人とも分け隔てなく接することから、交友関係も広いと聞きます。実際、昨年に海外でTikTokerから声をかけられたときも、快く対応していました。浮いた話では、’18年に山下智久さん（40）とのハワイ旅行が『女性セブン』で報じられていました。

さらに’20年5月には、山田孝之さん（42）や新田真剣佑さん（28）らと沖縄旅行を楽しむ様子が『文春オンライン』で報じられたことも。ただ、このときは新型コロナによる緊急事態宣言下だったこともあり、人付き合いのよさが裏目に出てしまったようです。とはいえ、男女問わず人気があることは間違いないでしょう」（前出・芸能ライター）

そんなNikiだが、過去のインタビューでは恋愛観を語っていたこともあった。例えば、「テラスハウス」でブレイクした当時。まだ20歳だったNikiは、週刊誌のインタビューで《これまで自分から男性を好きになったことがなかった》と明かしていた（『SPA！』’17年7月18・25日合併号より）。

その理由について《自分が優柔不断なんで、グイグイ来られて付き合うことが多かった》と語っていたが、それから3年後には価値観も変化したようだ。Nikiはファッション誌の特集ページで、自分を魅力的に見せることを意味する「あざとい」をテーマにこう語っていた（以下、『JJ』’20年 6・7月合併号より）。

《恋人が欲しいなら、好意を持ってくれる男性の分母を増やすことが、まずは大事。分母を増やした上で、選べばいい》

《いい感じになってもすぐに付き合わずデートを何回も重ねるのは相手の素を見て、自分の素も見せてからじゃないと後々後悔するから》

前出の芸能ライターは言う。

「このインタビューでNikiさんは、“男性と女性は対等だから受け身になりたくない”という趣旨のことも語っていました。大人になるにつれ、芸能界での仕事や人間関係……さまざまな経験が自信につながり、恋愛にも積極的になれるようになったのでしょう。一部週刊誌では、“30歳を目前に実直な男性に惹かれるようになった”とも伝えられています。もし現地で目撃された女性がNikiさんだとして、山本投手と親密な関係にあるとすれば、今回のシリーズでヒーローになった山本投手にいい影響を与えているということになりますよね」

大谷夫妻のように、山本とNikiもファンの前に揃って登場する日はやってくるだろうか。