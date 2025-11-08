ハイチを圧倒したイングランド。(C)Getty Images

写真拡大

　初戦の惨敗から見事に立ち直った。

　現地11月７日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第２節で、初戦でベネズエラに０−３で完敗したU-17イングランド代表がハイチと対戦。８−１で圧勝を飾った。

　開始１分で先制したイングランドは14分にPKで加点。17分に１点を返されるも、その４分後にもネットを揺らして３―１で前半を終える。後半もチェルシー所属のチザラム・エゼンワタがハットトリックを達成するなど５ゴールを叩き込み、ハイチを圧倒した。
 
　力の差は歴然だったとはいえ、サッカーではなかなかお目にかかれない衝撃的なスコアに、海外のファンからは次のような声が上がった。

「容赦ない」
「凄まじいな」
「なんて圧倒的なパフォーマンスだ！８得点というのは本当に素晴らしい」
「イングランドの未来は明るい」
「完全に立ち直ったな」
「とんでもなく強い」
「これがサッカーなのか」
「相手は立ち直れないだろう」

　１勝１敗とした優勝候補は、運命の第３戦でエジプトと対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「やはり日本はすごい」「アジア最強だ」アフリカ王者に快勝した日本に韓国驚嘆！「日本だけがアジアで成長しているようだ」【U-17W杯】