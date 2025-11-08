「とんでもなく強い」「これがサッカーなのか」初戦惨敗の優勝候補、衝撃の“８−１”爆勝に海外驚愕！「容赦ない」「相手は立ち直れないだろう」【U-17W杯】
初戦の惨敗から見事に立ち直った。
現地11月７日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第２節で、初戦でベネズエラに０−３で完敗したU-17イングランド代表がハイチと対戦。８−１で圧勝を飾った。
開始１分で先制したイングランドは14分にPKで加点。17分に１点を返されるも、その４分後にもネットを揺らして３―１で前半を終える。後半もチェルシー所属のチザラム・エゼンワタがハットトリックを達成するなど５ゴールを叩き込み、ハイチを圧倒した。
力の差は歴然だったとはいえ、サッカーではなかなかお目にかかれない衝撃的なスコアに、海外のファンからは次のような声が上がった。
「容赦ない」
「凄まじいな」
「なんて圧倒的なパフォーマンスだ！８得点というのは本当に素晴らしい」
「イングランドの未来は明るい」
「完全に立ち直ったな」
「とんでもなく強い」
「これがサッカーなのか」
「相手は立ち直れないだろう」
１勝１敗とした優勝候補は、運命の第３戦でエジプトと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
