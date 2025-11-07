岡山商科大学の2年生、中山惇之丞選手が、エジプトで開かれる射撃の世界選手権に出場します。パリ五輪でいわゆる「無課金」スタイルで話題となったあの選手とも再び同じ舞台に立ちます。

【写真を見る】岡山商科大の中山惇之丞選手 ’’無課金おじさん’’と同じく装備を身につけないスタイルで射撃の世界選手権（エジプト）10mエアピストルに出場

（岡山商科大学2年 中山惇之丞選手）

「びっくりしました。何でって思いました。選考会とかの記録を自分で考えてみても通ると思ってなくて、行けることになったことはすごく嬉しい」

中山選手は高梁市出身の大学2年生で、国民スポーツ大会や今月の全日本選手権で優勝するなど目覚ましい活躍を見せています。きょう（7日）開幕する射撃の世界選手権では、日本ライフル射撃協会の委員会の推薦で代表に選ばれました。

世界選手権の舞台はエジプト

世界選手権の舞台はエジプト・カイロです。同じ競技には、55の国と地域約120人の選手が出場します。

（岡山商科大学2年 中山惇之丞選手）

「観光と現地のご飯を食べるのは楽しみ。行けるのであればピラミッドを見に行きたいなと思っています」

中山選手が出場する10mエアピストル。制限時間1時間15分の間に、10m先の標的に60発を撃ち合計点数を競うものです。世界選手権には独特のスタイルで話題をさらったあの選手も…

（岡山商科大学2年 中山惇之丞選手）

「世界選手権にトルコのユスフ・ディケチ選手も行かれるので、そこでまた一緒に戦って次も勝ちたいなと」

「無課金おじさん」ディケチ選手と再び…

去年のパリ五輪。ディケチ選手のスタイルは特別な装備を身につけず、オンラインゲームで特別なアイテムを購入しない「無課金」のキャラクターを思わせることから’’無課金おじさん’’と話題になりました。

中山選手も同様に競技用の装備を身につけない「無課金スタイル」。去年12月の日本トルコ親善射撃競技大会では、ディケチ選手に勝利しました。



今回も勝ちたいと意気込んでいます。目を見張る成長に指導にあたる西谷コーチは、世界レベルの活躍を期待しています。

（射撃部 西谷諭コーチ）

「世界選手権に関しては、代表に入って1年目で選ばれるなんていうことは想像していなかったので、うまくいけばロス五輪、手の届く位置にきたなという実感がわいて、教える側としてもドキドキするところがあります」

競技は、現地時間10日に行われます。初めての世界選手権への意気込みは・・・

（岡山商科大学2年 中山惇之丞選手）

「トップの人がたくさんいる中で、自分がどれだけ、上位に行けるか、今の自分がどれぐらいの位置にいるのかっていうのを知れる機会なので、今までよりもいい点数でいい順位で終われるように頑張っていきたいと思います」

（スタジオ）

ー世界選手権には、パリ五輪にも出場した津山市出身の岡田直也選手も出場します。