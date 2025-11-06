太陽ホールディングス<4626.T>は後場に下げに沈んだ。同社は６日正午、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想を１２５７億円から１２８８億円（前期比８．２％増）、最終利益予想を１６０億円から１８４億円（同７０．７％増）に引き上げた。１対２の株式分割も発表したが、直近で株価は高値圏で推移していたこともあり、後場寄り付きの買いが一巡した後は利益確定売りに押される格好となった。



９月中間期はエレクトロニクス事業で半導体パッケージ基板用部材やリジッド基板用部材の中国向け製品需要が想定を上回り、売上高は６７８億３０００万円（前年同期比１３．２％増）、最終利益は１１０億２２００万円（同１９．７％増）となった。株式分割の効力発生日は１２月１日。このほか、中間配当に関してこれまでの予想から株式分割前のベースで２０円増額して１６５円とすると発表している。



出所：MINKABU PRESS