旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に、MCを務める女優・松下奈緒の年下イケメン恋人役を演じた俳優が登場！ 同じくMCの俳優・藤木直人と3人で共演したのは、2024年3月に放送された恋愛ドラマだ。3人は、再会を喜ぶが……!?

「中3以来なので、だいたい18年ぶりぐらい」 松下奈緒の"年下イケメン恋人役俳優"が、伊豆大島の高校に進学しようと思った理由＆進学をやめた理由とは？

『朝だ！生です旅サラダ』にゲスト出演したのは、藤木の所属芸能事務所の後輩であり、オンエア日の11月1日が誕生日の白洲迅。現在放送中の日10ドラマ『すべての恋が終わるとしても』でも好演している人気俳優だ。

白洲、藤木、松下といえば、2024年3月に4日連続で放送されたスペシャルドラマ『恋愛戦略会議』で共演したことが記憶に新しい。同ドラマで松下と白洲は恋人役、藤木は松下演じるヒロインに恋愛のアドバイスをするバーのマスター役だった。

タレントの勝俣州和は白洲に、「えっ、奈緒ちゃんと恋人役!?」「どうでしたそのとき？ 恋人としては？」とニヤニヤ。この質問に白洲が、「すごくいいロケーションで見つめ合って……すごく思い出深いです」と答えると、松下は照れ隠しなのか、「そんなシーンありましたっけ？」ととぼけた。

白洲が「覚えてないんですか？」と驚くと、松下は「覚えていますよ」とニッコリ。このやりとりを見守っていた藤木は思わず、「ふたりともね、感想が浅すぎる！」とツッコみ、スタジオ一同を笑わせた。

再会した『恋愛戦略会議』チームの和気あいあいとしたトーク後は、白洲が伊豆大島を旅したVTRが公開された。伊豆大島には東京都唯一の水産系都立高校があり、かつて白洲は、その高校への進学を考えていた時期があったのだとか。白洲はその高校を見学し、実家のような民宿で郷土料理のくさやを堪能。翌日はバギーツアーに参加し、名所・裏砂漠を目指して走り、もしかしたら青春を過ごしたかもしれない伊豆大島を存分に楽しんだ。

なお、白洲の旅VTRは、11月1日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。放送終了後に、松下はInstagramを更新。「白洲迅さんの伊豆大島の旅でした。民宿で地元の方々と和気あいあいと過ごす旅も素敵ですね」「白洲さんとはドラマ『恋愛戦略会議』で初めてご一緒させていただき、藤木さんともご一緒していたので、ご縁だなーと思い嬉しかったです」と振り返った。また、藤木はXで白洲とのツーショット写真を公開し、「白洲の迅くん。お誕生日おめでとう！」と祝福した。

