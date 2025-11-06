今回紹介するのは、Instagramに投稿された猫用脱走防止扉をオシャレで使いやすく改良したお話。

猫と暮らすおうちでは重宝することも多い「脱走防止扉」。ただ、帰宅時に荷物が多かったり、家族全員で玄関を通るときは、猫ちゃんが隙をついて出てしまうこともあります。

そんなちょっとした不便を感じた投稿主さんが、パパさんに「もっとスマートな扉を作ってほしい」とお願いしたところ…なんと理想通りの脱走防止扉が完成したそうです。

【写真：パパに『もっとスマートな猫の脱走防止扉作って』と無茶ぶりしたら…】

パパさんのDIYが光る！スライド式の新扉

今回、Instagramに投稿されたのは「joie_chats」さん。投稿主さんのお宅では、いままで、手前に大きく引くタイプの脱走防止扉を使っていたそうです。しかし、家族が帰宅するときは人と荷物で玄関が混雑。その隙に飼っている猫ちゃんがスルリと出てしまうこともあったのだとか。

そこで投稿主さんはパパさんに「もっとスマートなん作ってくれん？」と改良を依頼。少し無茶ぶりなお願いだったそうですが、お願いされたパパさんは大奮闘。使い勝手が悪かった脱走防止扉はDIYによってスライド式の扉に生まれ変わったそうです。

新しくなった扉は見た目もスッキリ。引き戸のようにスーッと開いて、サッと通れる構造に。荷物を持ったままでも出入りがしやすく、家族みんなが快適に使えるようになったそうです。

おとん天才！と言いたくなる仕上がりに家族も満足

完成した扉を見た投稿主さんとご家族は感激。「注文通りのもんが出来ました！」「おとん天才や！」と喜びの声を上げたそうです。使いやすさだけでなく、黒くてスタイリッシュな見た目となりデザイン性も兼ね備えた仕上がりに。これには、ご家族はもちろん飼っている猫ちゃんたちも大満足したことでしょう。

使いやすさも向上したそうで玄関まわりがすっきり整い、出入り時のストレスも解消。日常の小さな不便をDIYで解決してしまうパパさんの手腕。お見事です。

パパさんのDIYに驚きの声が相次ぐ

猫用脱走防止扉をより便利にオシャレに使いやすく改良したパパさんのDIY。その投稿を見たインスタ民たちからは、「おとん天才や～」「色合いもモダンになったし、使い勝手も抜群」「これDIYなんて！どうやって作るのか未知すぎる」などの声が多く寄せられていました。

多くの方が「おとん天才！」と称賛していた今回のDIY。これからも、パパさんが手がけるDIYは要注目ですね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「joie_chats」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。