環境省は10月30日、全国でクマに襲われて死亡した人の数が今年度は12人に達し、過去最悪の被害者数になったと発表した。これまで最多の死亡者数は2023年度の6人だったため、一気に倍増してしまったことになる。この異常事態を前秋田県知事が「戦時下」と表現して話題を集めたが、理解できるという人も多いに違いない。（全3回の第1回）

前秋田県知事の佐竹敬久氏はネットメディア「ENCOUNT」のインタビューに応じ、県民はクマの猛威に深刻なダメージを受けていると説明、以下のように訴えた。（註）

《年寄りは散歩ができない。子どもたちは外で遊べない。クマのせいで健康や成長、生活のすべてに影響が出る。こうなるともう戦争だよ、戦争。普段の日常生活を送れないんだから、戦時下と変わらない》

現在の秋田県トップを務める鈴木健太知事は10月28日、防衛省で小泉進次郎防衛相と面会した。知事は「クマ問題が長期化し、現場は疲弊している。県内のマンパワーや資源では対応できない」とし、自衛隊の支援を求める要望書を手渡した。

頻発する“人的被害”

自衛隊が圧倒的な攻撃力を有しているのは言うまでもない。これをクマに向ければ駆除は可能であり、東北や北海道の人々は平穏な生活を取り戻せる──こんな見解がXなどのSNSでは相次いで投稿されている。

実際、自衛隊が野生動物の駆除を目的とし、総攻撃と形容してもおかしくないほどの“武力行使”に踏み切った事例は存在する。

軍事ジャーナリストは「1960年代、北海道の太平洋に面した日高沿岸では、“海獣”による漁業被害が深刻なレベルに達していました」と言う。

“機関砲”が出撃する事態に

「問題を引き起こしていたのはトドでした。体長3メートル、体重1トンに達する個体も珍しくなく、まさに“海獣”です。食欲は旺盛で、漁具も簡単に破壊してしまいます。当時の日高海岸にはトドが数千匹も棲息し、周辺の漁業関係者は深刻な被害に悩まされていました。漁協も様々な対策を講じましたが効果はなく、自衛隊に支援を要請したのです。結果、自衛隊は『トドの駆除を目的とした射撃訓練』の実施を決めました。目標はトドが集まる岩礁地帯で、地元の人は『トド岩』と呼んでいました。ただし射撃訓練と言っても、歩兵が小銃を撃つというレベルではありません。陸、海、空の自衛隊が岩に向かって猛攻を浴びせたのです」（同・軍事ジャーナリスト）

自衛隊が出動させたのは37mm機関砲と40mm機関砲だった。「機関銃」ではなく「機関砲」という点に注目していただきたい。対空砲として使われることが一般的であり、人が簡単に運べるような代物ではない。

例えば当時の陸上自衛隊は66口径40mm連装対空機関砲を搭載した「M42ダスター自走高射機関砲」を運用していた。ネット上に写真があるので見ていただければお分かりになるはずだが、外見は完全な戦車だ。

トド岩の形が変わるほどの猛攻

さらに航空自衛隊はジェット戦闘機のF-86「セイバー」を投入した。朝鮮戦争で戦果を挙げたことでも知られている。

「セイバーに装備された機銃は12・7mmで、これを使って空からトドを掃射したわけです。加えて海上自衛隊が機関銃を載せた魚雷艇を出撃させ、トド岩に向かって“艦砲射撃”を実施しました。トドほど巨大な生物となると、駆除するにしても相当な火力が必要だったのです。ただし、自衛隊による猛攻も直接的な効果を与えることはできませんでした」（同・軍事ジャーナリスト）

なぜ効果がなかったのか。それは陸、海、空の猛攻が始まると、すぐにトドは逃げてしまったからだ。それでも自衛隊が攻撃の手を緩めることはなく、最後はトド岩の形が変わってしまったという。

射撃訓練は無駄だったのかと言えば、事実は逆だった。トドは日高海岸を「危険な場所」と認識し、その後は数年間、漁業被害が減少した。再び漁業被害が深刻化すると同じように射撃訓練が行われ、やはり同じ効果を上げた。

今回も自衛隊はクマに猛攻を加えるのかと思いきや、鈴木知事も小泉防衛相も自衛隊は“後方支援に徹する”ことを決めているという。つまり、現状では自衛隊がクマを駆除することは想定されていないのだ。一体なぜか、担当記者が言う。

「確かにネット上では陸上自衛隊によるクマへの砲撃や、航空自衛隊による空爆などを期待する声が相当な数に達しています。しかし無人のトド岩なら猛攻を加えることが可能ですが、クマの被害は住宅地で発生しています。民家の付近に出没したクマに対して、自衛隊が砲撃や空爆を加えることは現実的ではないでしょう」（同・担当記者）

これに対して、鈴木知事も小泉防衛相も間違っている、自衛隊はクマを攻撃するべきだという意見は決して少なくない。例えば元航空幕僚長の田母神俊雄氏は「自衛隊は後方支援」という方針には反対の姿勢を示しており、Xに以下のように投稿した。

《銃を使っての駆除は行わないということだ。それならなぜ自衛隊が派遣されるのか。クマを見つけた時の処置の判断は自衛隊に任せたらよい。いちいち自衛隊の行動を縛るべきでない》

だが軍事ジャーナリストは「クマを過小評価しないほうがいいと思います」と警鐘を鳴らす。実際問題として、自衛隊員よりクマのほうが強いというのだ。

デイリー新潮編集部