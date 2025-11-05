＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」１位にタカミヤ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」１位にタカミヤ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午後２時現在で、タカミヤ<2445.T>が「売り予想数上昇」で前日に続き１位となっている。



１０月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２３億円から２９億３９００万円（前期比４２．６％増）へ、最終利益を１０億円から１５億７００万円（同２２．５％増）へ上方修正した。レンタル利用傾向が強い市場環境が影響し、上期における販売事業の販売高が予想を下回ったことなどから、売上高は４９４億円から４８１億３３００万円（同９．８％増）へ下方修正したものの、タカミヤプラットフォームの中心サービスである「ＯＰＥ－ＭＡＮＥ」の既存ユーザーの利用拡大によりリカーリング収益が予想を上回っていることに加えて、レンタル事業で価格改定が着実に進行していることなどが寄与するとした。



これを受けて、３１日の同社株は一時ストップ高の４３３円に上昇。１１月４日も続伸したが、１０月３１日の高値を更新するまでには至らず、上方修正を材料とした買いに一巡感が感じられた。きょう５日は全般安もあって朝方から売りが優勢となっており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS