米国のドナルド・トランプ大統領が、史上最長期間に迫った連邦政府の「シャットダウン（機関閉鎖）」事態を終わらせるため、共和党議員に対してフィリバスター（合法的な議事進行妨害）の終結を強く促した。

トランプ大統領は4日（現地時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」を通じて、「もし我々がフィリバスターを終結させないなら、民主党が中間選挙も次の大統領選も勝つ可能性がはるかに高くなる」と主張した。

トランプ大統領は「民主党の狂人どもが自分たちの票であらゆることを妨害すれば、共和党は常識に基づくいかなる政策も通過させることができないからだ」と付け加えた。

先月1日に始まった連邦政府のシャットダウンは、この日で35日目を迎えた。日付が変われば、2018年12月22日から2019年1月25日まで続いた35日間の最長記録を更新することになる。

シャットダウン解消のための上院の暫定予算案処理は、共和党が多数党であるにもかかわらず、民主党の反対により採決に必要な定足数（60票）を確保できず、たびたび頓挫している。

トランプ大統領が言及した「核オプション」とは、上院の議事規則を変更し、フィリバスター終結投票の可決定足数を現行の60票から単純過半数の51票に引き下げる案を指す。この措置が実施されれば、多数党が野党の同意なしに法案を一方的に処理できるようになる。伝統的に上院の協力政治文化を破壊するという点で、政治的波紋が「核爆発」のように大きいとして「核オプション」と呼ばれている。

トランプ大統領は「フィリバスターを終結させなければ、今後3年間、いかなる法案も通らず、共和党がその非難を受けることになる」と警告した。続けて「中間選挙を含め、選挙の結果は悲惨なものになる」と予測した。

一方でトランプ大統領は「フィリバスターを終結させれば、我々は歴史上どの議会も成し遂げられなかったすべての立法を行うことができる」とし「そうなれば、公正かつ自由で安全な選挙が実現し、女性スポーツに男性が出場することや、万人のためのトランスジェンダー政策もなくなり、強固な国境、大規模減税とエネルギーコスト削減、そして民主党が廃止しようとしている合衆国憲法修正第2条（銃の所持を保障する権利）も守ることができる」と強調した。

トランプ大統領はさらに、「我々が政策の勝利を積み重ねていけば、民主党は大きく、そして非常に長期にわたり敗北することになる」とし「今すぐフィリバスターを終結させ、このばかげたシャットダウンを直ちに終わらせろ。そして何よりも、我々が長年夢見ながら一度も成し遂げられなかった、すべての偉大な共和党の政策を通過させろ」と声を高めた。