[11.4 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè4Àá](Tottenham Hotspur Stadium)

¢¨29:00³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥°¥ê¥¨¥ë¥â¡¦¥Ó¥«¡¼¥ê¥ª

DF 13 ¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¡¦¥¦¥É¥¸¥§

DF 17 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í

DF 23 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Ý¥í

DF 37 ¥ß¥Ã¥­¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó

MF 7 ¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º

MF 22 ¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó

MF 28 ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥Ù¡¼¥ë

MF 29 ¥Ñ¥Ú¡¦¥Þ¥¿¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë

MF 30 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë

FW 39 ¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë

¹µ¤¨

GK 31 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ó¡¦¥­¥ó¥¹¥­¡¼

GK 40 ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó

DF 4 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥À¥ó¥½

DF 24 ¥¸¥§¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹

DF 76 J. Rowswell

MF 6 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã

MF 57 R. Kyerematen

FW 9 ¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó

FW 44 ¥Ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È

FW 70 Y. Akhamrich

´ÆÆÄ

¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯

[¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó]

ÀèÈ¯

GK 1 D. Kotarski

DF 5 Gabriel Pereira

DF 6 P. Hatzidiakos

DF 15 ¥Þ¥ë¥³¥¹ ¥í¥Ú¥¹

DF 20 ÎëÌÚ½ßÇ·²ð

MF 11 ¥è¥ë¥À¥ó¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó

MF 12 ¥ë¡¼¥«¥¹ ¥ì¥é¥¬¡¼

MF 30 E. Achouri

MF 36 W. Clem

FW 9 ¥æ¥¹¥Õ¥¡¡¦¥à¥³¥³

FW 10 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¨¥ë¥æ¥Ì¥·

¹µ¤¨

GK 31 ¥ë¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ê¥ë¥½¥ó

GK 61 O. Buur

DF 4 M. Garan'anga

DF 22 ¥è¥é¥à¡¦¥¶¥²

MF 7 ¥ô¥£¥¯¥È¥ë ¥¯¥é¥¨¥½¥ó

MF 16 Robert Silva

MF 21 M. Madsen

FW 14 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥³¥ë¥Í¥ê¥¦¥¹

FW 39 V. Daðason

´ÆÆÄ

Jacob Neestrup Hansen

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹