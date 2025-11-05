「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）

ワールドシリーズで球団初の２連覇を達成したドジャースの優勝パレードが、ロサンゼルス市内で行われ、大谷翔平投手（３１）や山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）らがバスに乗り、沿道を埋めたファンの熱い声援に応えた。

話題となった「名言」を初めて発し、本拠地を沸かせた。ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本は、５万２７０３人が詰めかけた優勝報告会に先陣を切って入場。堂々の３カ国語スピーチを披露し、大歓声を浴びた。

ステージでマイクを渡されると、まずスペイン語で「Ｂｕｅｎａｓ ｔａｒｄｅｓ！（こんにちは！）」と第一声。続けて「Ｙｏｕ ｋｎｏｗ ｗｈａｔ？ Ｌｏｓｉｎｇ ｉｓｎ’ｔ ａｎ ｏｐｔｉｏｎ！（知ってる？負けるという選択肢はない！）」と英語で発すると、場内は沸きに沸いた。

「Ｌｏｓｉｎｇ〜」というフレーズは、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第２戦前の会見で山本が日本語で発した「何としても負けるわけにはいかない」が意訳されたもので、以降のポストシーズンでチームのスローガンとなり、ＳＮＳでも話題を呼んだ。今回、山本自身が初めてそのフレーズを発した形となった。

その後も英語で「ありがとう。チームメート、コーチ、ファンのみなさんに感謝しています。ドジャースを愛している。ロサンゼルスを愛している」とスピーチし、最後は日本語の「ありがとう！」と締めくくった右腕。終了後に出来栄えを問われると、「まぁまぁまぁ、はい。緊張はしました。去年、むちゃぶりされたので準備していました」と屈託のない笑顔を浮かべた。