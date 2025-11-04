米スポーツ局「ESPN」はドジャースが最適と予想

今オフFA市場では最大の目玉で、2年連続ワールドシリーズ制覇を果たしたドジャースも獲得に動くかもしれないのが、カブスのカイル・タッカー外野手だ。米スポーツ局「ESPN」は4億ドル（約614億2400万円）の大型契約を結ぶ可能性を指摘する一方で、思わぬ“不良債権化”の懸念を挙げている。

28歳のタッカーはアストロズ時代の2023年に打点王とシルバースラッガー賞を獲得し、今季からカブスにトレード加入。故障もありながら、打率.266、22本塁打73打点、25盗塁、OPS.841の好成績を残した。右翼守備も高く評価されており、アメリカの代表的な記録サイト「ベースボール・リファレンス」の勝利貢献度WARは4.5をマークした。

米スポーツ局「ESPN」は3日（日本時間4日）に今オフのFA市場の目玉選手と、移籍先を予想した記事を公開。タッカーの「最適な移籍先」にドジャースを挙げた。「彼はオフシーズン最大の契約を獲得すると予想されており、おそらく4億ドルにも達する可能性がある」と予想した。

一方で、タッカーは昨季は故障のため78試合にとどまり、今季も故障を抱えながらのプレーだったため後半戦に失速。9月は5試合の出場にとどまった。同記事は「これまで素晴らしい活躍をしてきたが、彼にはややアンソニー・レンドンのような雰囲気もある」と指摘。エンゼルスと2019年オフに7年総額2億4500万ドル（約376億2200万円）の大型契約を結ぶも、1度も60試合以上に出場できていない内野手の名前を挙げた。

ドジャースは今季、左翼を守ったマイケル・コンフォート外野手が期待外れの成績に終わったが、タッカーが加入すれば外野の穴は埋まる。同記事では「さらに巨大契約を抱えられるのか？ まあ、できない理由はないだろう」と述べ、その資金力から有力な移籍先と予想。次点として西地区のライバルにあたるジャイアンツを挙げた。（Full-Count編集部）