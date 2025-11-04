Snow Manが11月3日に生放送されたTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演。オフショットがグループ公式X＆番組公式Xで公開されている。

【写真】“スノと秋デート”がテーマのSnow Man『CDTV』新衣装など①～④

■「TRUE LOVE」のパフォーマンスで9人それぞれ秋服の新衣装を披露

Snow Manは11月5日にリリースされるアルバム『音故知新』から、真実の愛を歌ったリード曲「TRUE LOVE」とクールなダンスが話題の「BOOST」をそれぞれフルサイズでテレビ初パフォーマンスした。

「TRUE LOVE」は新衣装で披露。グループ公式Xでは、「スノと秋デート」という新衣装のテーマと、9人のソロショットが公開されている。

キャスケット＆ベージュのロングコートで、手を広げて顔を傾けるチャーミングなポーズを決めた岩本照。紺カーデにワイシャツを重ね、ミリタリー調パンツのポケットに手を入れ、クールな表情を見せる深澤辰哉。デニムのワイドパンツにネクタイ＆グレーのジャケット姿でピースするラウール。

広がった裾のスリットからブーツが見えるパンツ＆アーガイルニット姿で笑顔の渡辺翔太。ベージュパンツにタートルネック＆ジャケットで手すりに寄りかかりながら体を傾ける向井康二。サーモンピンクのニットにグレーのマフラーを巻いてピースする阿部亮平。

センタープレスが印象的なワイドパンツに、青いニットカーデをあわせて笑顔を見せる目黒蓮。白の上品なニットカーデにコーデュロイパンツを合わせてキリッと前を見る宮舘涼太。グラデーションのカーデにダボッとしたデニムを合わせて、髪の毛をハーフアップにした佐久間大介。

「阿部ちゃんの長いマフラー一緒に巻きたい」「さっくんのハーフアップ最高」「ニットカーデかわいい」「みんな脚長すぎる」「ないデートの記憶蘇る」などといったファンの声が続々と到着。

もうひとつのポストでは、「TRUE LOVE」衣装で9人が横並びで寄り添うオフショットと、「BOOST」の黒を基調としたレザーや光沢のある異素材ミックスの衣装でクールな視線やポーズを見せるオフショットも公開されている。

また番組公式Xでも、「TRUE LOVE」と「BOOST」のオフショットが、それぞれポストされている。

■デート気分になれると話題の「TRUE LOVE」の新衣装

■「TRUE LOVE」と「BOOST」の正反対な雰囲気のオフショット

■ぴったりくっついて横並びする仲良し「TRUE LOVE」オフショット

■ハードな黒衣装とクールな表情がマッチした「BOOST」オフショット